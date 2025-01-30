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30 января 2025, 13:38 |
666
1

ФОТО. Звезда Барселоны реализовал мечту Ламина Ямала. Получил права

Наши поздравления Пау Кубарси

30 января 2025, 13:38 |
666
1
ФОТО. Звезда Барселоны реализовал мечту Ламина Ямала. Получил права
Пау Кубарси

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси получил водительские права.

В сети завирусилась фотография 18-летнего испанского футболиста, стоящего с лицензией, которая позволяет ему управлять автомобилем. Также рядом с Пау инструктор, который принимал у него экзамен.

В Испании управлять машиной можна с 18 лет, имея в наличии водительское удостовение.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это мечта Ламина Ямала – иметь права с 18 лет. Пау исполнилось 18 лет на днях, а Ламину ещё нужно подождать до 13 июля, когда ему исполнится 18.

В своих недавних интервью вингер «Барсы» говорил:

«Я могу подарить себе крутую машину на 18-летие, но сначала мне нужно получить права».

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фото lifestyle Пау Кубарси Ламин Ямал Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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MIRRA
Оце у людей мрії... тут мрієш, щоб лаптеноге би9ло звалило за свої болота, а юні мільйонери про водійські права
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