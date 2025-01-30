Колос – Вележ – 1:1. Пропустили в конце матча. Видео голов и обзор
Представитель УПЛ не удержал победу в спарринге с клубом «Вележ Мостар»
«Колос» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стал «Вележ Мостар» (Босния и Герцеговина).
В чемпионате Боснии и Герцеговины «Вележ Мостар» идет на пятом месте. В активе команды 23 очка после 17 матчей (6 побед, 5 ничьих, 6 поражений).
«Колос» открыл счет на 11-й минуте. Николай Ковталюк головой замкнул подачу Велетня с левого фланга.
Все шло к победе «Колоса». Но на 89-й минуте защитники не сумели перехватить подачу и закрыть игрока боснийского клуба.
Товарищеский матч. 29 января. Турция
«Колос» (Украина) – «Вележ Мостар» (Босния и Герцеговина) – 1:1
Голы: Ковталюк (11) – Халилович (89).
«Колос» (1-й тайм): Пахолюк - Бойко, Бондаренко, Козик, Цуриков, Ореховский, Гагнидзе, Гусол, Велетень, Безручук, Ковталюк
«Колос» (2-й тайм): Мысак – Поправка, Владой, Козик, Шершень, Демченко, Криворучко, Алефиренко, Денисенко, Ррапай, Третьяков.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча – жирной
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