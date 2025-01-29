29.01.2025 16:00 - : -
Украина. Премьер лига29 января 2025, 15:07 |
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Колос – Вележ Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
29 января 2025, 15:07 |
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Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет боснийский клуб Вележ Мостар.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 29 января в 16:00 в Турции.
Колос – Вележ Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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