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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
29.01.2025 16:00 - : -
Вележ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 15:07 |
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0

Колос – Вележ Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

29 января 2025, 15:07 |
70
0
Колос – Вележ Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет боснийский клуб Вележ Мостар.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 29 января в 16:00 в Турции.

Колос – Вележ Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Вележ Мостар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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