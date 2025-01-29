Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет боснийский клуб Вележ Мостар.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 29 января в 16:00 в Турции.

Колос – Вележ Мостар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча