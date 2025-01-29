Не удержали победу. Колос сыграл вничью с боснийским клубом
Представитель УПЛ разошелся миром с клубом «Вележ Мостар»
«Колос» провел второй спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стал «Вележ Мостар» (Босния и Герцеговина).
В своем чемпионате «Вележ Мостар» идет на пятом месте. В активе команды 23 очка после 17 матчей (6 побед, 5 ничьих, 6 поражений).
«Колос» начал активно и открыл счет на 11-й минуте. Николай Ковталюк головой замкнул подачу с левого фланга.
Матч приближался к концу и «Колос» готовился праздновать победу. Но на 89-й минуте защитники после навеса не сумели закрыть форварда боснийского клуба.
Товарищеский матч. 28 января. Турция
«Колос» (Украина) – «Вележ Мостар» (Босния и Герцеговина) – 1:1
Голы: Ковталюк (11) – ? (89).
«Колос» (1-й тайм): Пахолюк – Бойко, Бондаренко, Козик, Цуриков, Ориховский, Гагнидзе, Гусол, Велетень, Безручук, Ковталюк
«Колос» (2-й тайм): Мысак – Поправка, Владою, Козик, Шершень, Демченко, Криворучко, Алефиренко, Денисенко, Ррапай, Третьяков.
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