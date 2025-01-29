Не удержали победу. Колос сыграл вничью с боснийским клубом

«Колос» провел второй спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стал «Вележ Мостар» (Босния и Герцеговина).

В своем чемпионате «Вележ Мостар» идет на пятом месте. В активе команды 23 очка после 17 матчей (6 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

«Колос» начал активно и открыл счет на 11-й минуте. Николай Ковталюк головой замкнул подачу с левого фланга.

Матч приближался к концу и «Колос» готовился праздновать победу. Но на 89-й минуте защитники после навеса не сумели закрыть форварда боснийского клуба.

Товарищеский матч. 28 января. Турция

«Колос» (Украина) – «Вележ Мостар» (Босния и Герцеговина) – 1:1

Голы: Ковталюк (11) – ? (89).

«Колос» (1-й тайм): Пахолюк – Бойко, Бондаренко, Козик, Цуриков, Ориховский, Гагнидзе, Гусол, Велетень, Безручук, Ковталюк

«Колос» (2-й тайм): Мысак – Поправка, Владою, Козик, Шершень, Демченко, Криворучко, Алефиренко, Денисенко, Ррапай, Третьяков.