«Что я могу сказать?» Пушич намекнул на уход лидера из Шахтера

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал слухи о переходе Александра Зубкова в турецкий «Трабзонспор».

- Если мы уже говорим об игроках, которые уходят из команды, можете ли вы что-то сказать о Зубкове? Потому что появлялась информация, что он тоже перейдет в клуб из Турции.

– Что я могу сказать? Сейчас такой период, когда игроки приходят и уходят. Как вы знаете, трансферное окно в Украине длится дольше, чем в остальной Европе. Я ожидаю как входящие, так и выходные трансферы, увидим, что будет происходить в следующие несколько недель. Это обычный процесс, – сказал Марино.

Ранее сообщалось, что Зубков получил разрешение от Шахтера на переговоры с Трабзонспором.