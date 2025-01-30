«Что я могу сказать?» Пушич намекнул на уход лидера из Шахтера
Александр Зубков, вероятно, уйдет в «Трабзонспор»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал слухи о переходе Александра Зубкова в турецкий «Трабзонспор».
- Если мы уже говорим об игроках, которые уходят из команды, можете ли вы что-то сказать о Зубкове? Потому что появлялась информация, что он тоже перейдет в клуб из Турции.
– Что я могу сказать? Сейчас такой период, когда игроки приходят и уходят. Как вы знаете, трансферное окно в Украине длится дольше, чем в остальной Европе. Я ожидаю как входящие, так и выходные трансферы, увидим, что будет происходить в следующие несколько недель. Это обычный процесс, – сказал Марино.
Ранее сообщалось, что Зубков получил разрешение от Шахтера на переговоры с Трабзонспором.
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