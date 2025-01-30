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  4. «Мы говорим о миллиарде евро». Испанский тренер – о трансфере Винисиуса
Испания
30 января 2025, 12:36 |
400
1

«Мы говорим о миллиарде евро». Испанский тренер – о трансфере Винисиуса

Альваро Бенито поделился мнением о переходе игрока в Саудовскую Аравию

30 января 2025, 12:36 |
400
1
«Мы говорим о миллиарде евро». Испанский тренер – о трансфере Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Испанский тренер Альваро Бенито поделился мнением о возможном трансфере вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию.

Специалист уверен, что из-за суммы, которую предлагают игроку, летом этого года бразилец может покинуть испанский чемпионат:

«Во-первых, искушение очень сильное. Тут эксперты быстро придумают аргумент, что чемпионаты – это не одно и то же, и что в Саудовской Аравии играть – не то же самое, что за «Реал Мадрид».

На спортивном уровне да, это день и ночь, но мы говорим о миллиарде евро. Это более опасно, чем мы все думали. Возможно, они способны создать более конкурентоспособную лигу, поэтому, когда вы видите такое предложение, как у Винисиуса, вы можете согласиться на трансфер.

Мне хочется верить, что он не сделает этот шаг в 25 лет, но в Саудовской Аравии собираются соблазнить его суммой денег, которой нет на рынке. Наживка, которую предлагают игроку, — это самый крупный трансфер в истории футбола, а Винисиус станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Это две очень заманчивые наживки», – считает Бенито.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Микола Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 1
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Saar
Так хто там з авторів говорив на "Ньюкасл-найбагатший клуб світу"?🤣🤣 .  Тут за трансфер млрд. пропонують,  а потім 3 млрд.зарплати за 5 сезонів🤣🤣. Що там власники саудити, що тут , але власники Ньюкасла значить ну дуже бідні на фоні тих, хто хоче купити Вініссіуса🤣🤣
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