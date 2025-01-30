«Мы говорим о миллиарде евро». Испанский тренер – о трансфере Винисиуса

Испанский тренер Альваро Бенито поделился мнением о возможном трансфере вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию.

Специалист уверен, что из-за суммы, которую предлагают игроку, летом этого года бразилец может покинуть испанский чемпионат:

«Во-первых, искушение очень сильное. Тут эксперты быстро придумают аргумент, что чемпионаты – это не одно и то же, и что в Саудовской Аравии играть – не то же самое, что за «Реал Мадрид».

На спортивном уровне да, это день и ночь, но мы говорим о миллиарде евро. Это более опасно, чем мы все думали. Возможно, они способны создать более конкурентоспособную лигу, поэтому, когда вы видите такое предложение, как у Винисиуса, вы можете согласиться на трансфер.

Мне хочется верить, что он не сделает этот шаг в 25 лет, но в Саудовской Аравии собираются соблазнить его суммой денег, которой нет на рынке. Наживка, которую предлагают игроку, — это самый крупный трансфер в истории футбола, а Винисиус станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Это две очень заманчивые наживки», – считает Бенито.