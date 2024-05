ВИДЕО. Холанд после паса де Брюйне вывел Сити вперед в матче с Тоттенхэмом

14 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Поединок проходит на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Счет в матче на 51-й минуте открыл звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Ассистировал на партнера Кевин де Брюйне.

❗️ ВИДЕО. Холанд после паса де Брюйне вывел Сити вперед в игре с Тоттенхэмом

