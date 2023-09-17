Англия17 сентября 2023, 12:43 |
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Испугались травмы? Ман Сити отложил переговоры по контракту Де Брюйне
Сначала «горожане» хотят дождаться возвращения бельгийца на футбольное поле
17 сентября 2023, 12:43 |
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Английский «Манчестер Сити» отложил переговоры по новому контракту бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне, сообщает издание Daily Star.
32-летний игрок сейчас находится в лазарете и в этом календарном году ожидать его возвращения не стоит. Действующее соглашение бельгийца с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года.
В прошлом сезоне Кевин де Брюйне провел 49 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 31 ассист. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ с зарплатой в 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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