Лидер Ман Сити из-за травмы выбыл на несколько месяцев

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на последней пресс-конференции подтвердил травму бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне.

Напомним, лидер «Сити» получил травму в матче первого тура АПЛ против «Бернли», когда «горожане» разгромили соперника со счетом 3:0. Тогда его заменили на 23-й минуте игры.

Тренер отметил, что игрок пропустит несколько месяцев. Возможно, ему придется делать операцию, но этот вопрос еще решается клубом и игроком.

32-летняя звезда «горожан» в минувшем сезоне отыграла 49 матчей, отличившись 10 голами и 31 ассистом.

Pep Guardiola: “Kevin de Bruyne’s injury is serious one. He will be out for a few months”. 🚨🔵 #MCFC



“We have to decide in the next days on surgery but for sure we lose Kevin for some time”. pic.twitter.com/F2sAcD5ERz