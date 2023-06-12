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  4. Де Брюйне рискует пропустить старт нового сезона
Англия
12 июня 2023, 05:06 |
269
0

Де Брюйне рискует пропустить старт нового сезона

Игрок получил травму в финале Лиги чемпионов

12 июня 2023, 05:06 |
269
0
Де Брюйне рискует пропустить старт нового сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне попал в клубный лазарет по ходу финального матча Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).

31-летний бельгиец был заменен в первом тайме встречи. Де Брюйне повредил подколенное сухожилие. Как оказалось, оно его беспокоило до этого на протяжении двух последних месяцев.

Ожидается, что полноценно в строй вингер сможет вернуться, пропустив старт нового сезона. Он однозначно не поможет своей сборной в июньских матчах отбора на Евро-2024.

В сезоне-2022/2023 Кевин Де Брюйне провел в общей сложности за «Ман Сити» 49 матчей, забил 10 голов, сделал 31 ассист.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Источник The Independent
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