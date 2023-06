Второй финал ЛЧ подряд. Де Брюйне снова получил травму в решающем матче

В финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» на 35-й минуте в составе английской команды замену попросил лидер Кевин де Брюйне.

Из-за травмы ноги хавбека заменили на Фила Фодена.

Это второй кряду финал Лиги чемпионов, который Де Брюйне не может доиграть. Два года назад бельгиец получил повреждение в финале против «Челси», который Сити в итоге проиграл 0:1.

◎ 2020/21: Kevin De Bruyne is forced off after 60 minutes in the Champions League final against Chelsea



◉ 2022/23: Kevin De Bruyne is forced off after 36 minutes in the Champions League final against Inter



Heartbreaking for KDB. 💔#UCLfinal pic.twitter.com/7RT27QqmHN