Кауан ЭЛИАС: «Мне было очень приятно встретиться с фанатами Шахтера»

Бразильский форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас поделился эмоциями после встречи с болельщиками «горняков». Футболист заявил, что был очень рад видеть фанатов клуба.

– Очень крутое событие, и я, безусловно, рад приобщиться! В свое время, когда я сам был маленьким, я понимал, насколько важно – держать эту связь между игроками и фанатами.

Поэтому радуюсь, что сумел подарить эту эмоцию счастья столь значительному количеству наших болельщиков. Были очень интересные вопросы, я заметил искренний интерес, желание насладиться встречей с футболистами своего любимого клуба. Поэтому мне тоже было очень приятно разделить эти приятные эмоции с нашими фанатами, – сказал бразилец.

Кауан Элиас – питомец академии клуба «Флуминенсе», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2017 года. 25 мая 2023 года дебютировал в составе главной команды.