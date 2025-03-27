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  4. Кауан ЭЛИАС: «Мне было очень приятно встретиться с фанатами Шахтера»
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 14:11 |
118
0

Кауан ЭЛИАС: «Мне было очень приятно встретиться с фанатами Шахтера»

Бразилец поделился эмоциями после встречи с фанатами

27 марта 2025, 14:11 |
118
0
Кауан ЭЛИАС: «Мне было очень приятно встретиться с фанатами Шахтера»
ФК Шахтер Донецк. Кауан Элиас

Бразильский форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас поделился эмоциями после встречи с болельщиками «горняков». Футболист заявил, что был очень рад видеть фанатов клуба.

– Очень крутое событие, и я, безусловно, рад приобщиться! В свое время, когда я сам был маленьким, я понимал, насколько важно – держать эту связь между игроками и фанатами.

Поэтому радуюсь, что сумел подарить эту эмоцию счастья столь значительному количеству наших болельщиков. Были очень интересные вопросы, я заметил искренний интерес, желание насладиться встречей с футболистами своего любимого клуба. Поэтому мне тоже было очень приятно разделить эти приятные эмоции с нашими фанатами, – сказал бразилец.

Кауан Элиас – питомец академии клуба «Флуминенсе», за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2017 года. 25 мая 2023 года дебютировал в составе главной команды.

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Кауан Элиас Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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