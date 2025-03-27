«Необычно». Билодид прокомментировала первую тренировку с Металлистом 1925

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которая недавно подписала контракт с «Металлистом 1925», провела первую тренировку с клубом.

Соответствующие фото были опубликованы на официальном сайте харьковской команды. Спортсменка призналась, что ей понравились занятия на поле:

«Мне очень понравилось. Я впервые тренировалась с профессиональными футболистками. Это для меня немного необычно, ведь на тренировках есть разные задачи, а раньше я просто играла. Если постепенно входить в этот ритм, я думаю, что будет все хорошо», – поделилась мнением Дарья.

27 марта ЖФК «Металлист 1925» сыграл матч 3-го тура второго этапа Высшей лиги против полтавской «Ворсклы». Команды не сумели определить сильнейшего (0:0), Билодид не попала в заявку на это противостояние.

ФОТО. Тренировки Дарьи Билодид в составе ЖФК «Металлист 1925»