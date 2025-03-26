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  4. Португальский журналист объяснил, почему Трубин не перейдет в Ман Сити
Португалия
26 марта 2025, 23:59 |
444
0

Португальский журналист объяснил, почему Трубин не перейдет в Ман Сити

Луис Агилар не верит в трансфер украинца в топ-клуб АПЛ

26 марта 2025, 23:59 |
444
0
Португальский журналист объяснил, почему Трубин не перейдет в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальский журналист Луиш Агилар поставил под сомнение информацию об интересе со стороны «Манчестер Сити» к трансферу украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Если «Манчестер Сити» захочет заменить Эдерсона футболистом из чемпионата Португалии, то в первую очередь они обратят внимание на Диогу Кошту из «Порту», а не на Трубина», – сказал Агилар в эфире Jogo Aberto em Podcast.

В текущем сезоне украинец сыграл за «Бенфику» 38 матчей и пропустил 40 голов. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость 23-летнего вратаря составляет 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» может помочь «Манчестер Сити» подписать Анатолия Трубина.

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Анатолий Трубин Бенфика Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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