Португальский журналист объяснил, почему Трубин не перейдет в Ман Сити

Португальский журналист Луиш Агилар поставил под сомнение информацию об интересе со стороны «Манчестер Сити» к трансферу украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Если «Манчестер Сити» захочет заменить Эдерсона футболистом из чемпионата Португалии, то в первую очередь они обратят внимание на Диогу Кошту из «Порту», а не на Трубина», – сказал Агилар в эфире Jogo Aberto em Podcast.

В текущем сезоне украинец сыграл за «Бенфику» 38 матчей и пропустил 40 голов. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость 23-летнего вратаря составляет 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» может помочь «Манчестер Сити» подписать Анатолия Трубина.