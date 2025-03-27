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  4. Игорь ТУДОР: «Ювентус – это клуб, выбирающий правильных людей»
Италия
27 марта 2025, 14:49 |
146
1

Игорь ТУДОР: «Ювентус – это клуб, выбирающий правильных людей»

Игор Тудор дал первый комментарий как тренер туринского клуба

27 марта 2025, 14:49 |
146
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Игорь ТУДОР: «Ювентус – это клуб, выбирающий правильных людей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор поделился эмоциями от подписания контракта с итальянским грандом.

«Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, но прежде всего у меня есть желание работать. У нас мало времени, так что не будет никаких оправданий. Мы прекрасно знаем, какова наша цель, это серьезный вызов для команды. Я сделаю все, чтобы никого не разочаровать.

Когда ты работаешь в «Ювентусе», ты должен всегда побеждать. Я всегда говорил, что «Ювентус» – это клуб, выбирающий правильных людей. Футболисты должны брать на себя ответственность, только так мы будем двигаться вперед. Нам нужно выстроить командный менталитет. Я познакомился с культурой работы благодаря Алессандро Дель Пьеро и Зинедину Зидана. Я постараюсь передать это своей команде.

Я многое взял от тренеров, которые воспитывали меня в «Ювентусе»: Марчелло Липпи, Фабио Капелло, а также Карло Анчелотти. Для меня это была школа жизни, еще до футбола. Они сделали меня тем, кто я сегодня», – сказал Тудор.

Ранее сообщалось, что тренер Ювентуса преодолел тысячу километров на авто, чтобы подписать контракт.

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Игор Тудор Ювентус Серия A назначение тренера чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ювентус
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Я думаю боси Ювентуса поспішили зі зміною тренера. Але це покаже час
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