Игорь ТУДОР: «Ювентус – это клуб, выбирающий правильных людей»

Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор поделился эмоциями от подписания контракта с итальянским грандом.

«Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, но прежде всего у меня есть желание работать. У нас мало времени, так что не будет никаких оправданий. Мы прекрасно знаем, какова наша цель, это серьезный вызов для команды. Я сделаю все, чтобы никого не разочаровать.

Когда ты работаешь в «Ювентусе», ты должен всегда побеждать. Я всегда говорил, что «Ювентус» – это клуб, выбирающий правильных людей. Футболисты должны брать на себя ответственность, только так мы будем двигаться вперед. Нам нужно выстроить командный менталитет. Я познакомился с культурой работы благодаря Алессандро Дель Пьеро и Зинедину Зидана. Я постараюсь передать это своей команде.

Я многое взял от тренеров, которые воспитывали меня в «Ювентусе»: Марчелло Липпи, Фабио Капелло, а также Карло Анчелотти. Для меня это была школа жизни, еще до футбола. Они сделали меня тем, кто я сегодня», – сказал Тудор.

Ранее сообщалось, что тренер Ювентуса преодолел тысячу километров на авто, чтобы подписать контракт.