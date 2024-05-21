Евгений МОРОЗКО: «Как забил? Был уверен в себе»
Полузащитник «Верес» прокомментировал ничью с «Александрией»
Полузащитник ровенского «Вереса» Евгений Морозко прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 29-го тура УПЛ:
«Как забил? Да был уверен в себе. Поставил мяч и забил. Я на этом стадионе лет семь назад еще за «Колос» в похожем стиле забивал.
В общем, сыграли неплохо. Но есть ошибки. Нужно более сконцентрировано играть второй тайм. У нас впереди еще один финал. Все в наших руках.
Эта предстоящая игра очень важна для нас, для болельщиков, всего города. Поэтому отдохнем сейчас и будем готовиться к матчу в Киеве. Важно со свежей головой к этому противостоянию подойти и с максимальным уровнем концентрации».
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