Евгений МОРОЗКО: «Как забил? Был уверен в себе»

Полузащитник ровенского «Вереса» Евгений Морозко прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 29-го тура УПЛ:

«Как забил? Да был уверен в себе. Поставил мяч и забил. Я на этом стадионе лет семь назад еще за «Колос» в похожем стиле забивал.

В общем, сыграли неплохо. Но есть ошибки. Нужно более сконцентрировано играть второй тайм. У нас впереди еще один финал. Все в наших руках.

Эта предстоящая игра очень важна для нас, для болельщиков, всего города. Поэтому отдохнем сейчас и будем готовиться к матчу в Киеве. Важно со свежей головой к этому противостоянию подойти и с максимальным уровнем концентрации».