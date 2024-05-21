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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 15:07 | Обновлено 21 мая 2024, 15:08
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0

Евгений МОРОЗКО: «Как забил? Был уверен в себе»

Полузащитник «Верес» прокомментировал ничью с «Александрией»

21 мая 2024, 15:07 | Обновлено 21 мая 2024, 15:08
60
0
Евгений МОРОЗКО: «Как забил? Был уверен в себе»
НК Верес. Евгений Морозко

Полузащитник ровенского «Вереса» Евгений Морозко прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 29-го тура УПЛ:

«Как забил? Да был уверен в себе. Поставил мяч и забил. Я на этом стадионе лет семь назад еще за «Колос» в похожем стиле забивал.

В общем, сыграли неплохо. Но есть ошибки. Нужно более сконцентрировано играть второй тайм. У нас впереди еще один финал. Все в наших руках.

Эта предстоящая игра очень важна для нас, для болельщиков, всего города. Поэтому отдохнем сейчас и будем готовиться к матчу в Киеве. Важно со свежей головой к этому противостоянию подойти и с максимальным уровнем концентрации».

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