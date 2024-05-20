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20 мая 2024, 16:50 | Обновлено 20 мая 2024, 17:30
204
0

ВИДЕО. Украина U-17 провела тренировку и прогулку перед стартом на Евро

Юношеская сборная Украины U-17 сыграет против команды Сербии U-17

20 мая 2024, 16:50 | Обновлено 20 мая 2024, 17:30
204
0
ВИДЕО. Украина U-17 провела тренировку и прогулку перед стартом на Евро
УАФ

20 мая в 18:00 первый матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проведет юношеская сборная Украины U-17 против команды Сербии U-17.

На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза сыграют с Сербией, Чехией и Кипром.

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Накануне матча сборная Украины U-17 провела тренировку, а утром в день игры – традиционную прогулку.

ВИДЕО. Украина U-17 провела тренировку и прогулку перед стартом на Евро

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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