20 мая в 18:00 первый матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проведет юношеская сборная Украины U-17 против команды Сербии U-17.

На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза сыграют с Сербией, Чехией и Кипром.

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Накануне матча сборная Украины U-17 провела тренировку, а утром в день игры – традиционную прогулку.

ВИДЕО. Украина U-17 провела тренировку и прогулку перед стартом на Евро