Сербия U-17 – Украина U-17. Стартовый матч Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE
20 мая в 18:00 команда Юрия Мороза проведет первый матч чемпионата Европы
20 мая в 18:00 первый матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проведет юношеская сборная Украины U-17 против команды Сербии U-17.
На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза сыграют с Сербией, Чехией и Кипром.
Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
В апреле украинская команда провела кратковременный сбор, во время которого сыграла в гостях два спарринга со сверстниками из Кипра (2:0, 1:2).
Евро-2024 U-17. Групповой раунд
- Группа А: Кипр, Украина, Сербия, Чехия
- Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс
- Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша
- Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия
1-й тур, 20.05.2024
- 18:00. Сербия – Украина (Паралимни)
- 20:30. Кипр – Чехия (Ларнака)
2-й тур, 23.05.2024
- 18:00. Украина – Чехия (Паралимни)
- 20:30. Кипр – Сербия (Ларнака)
3-й тур, 26.05.2024
- 20:30. Украина – Кипр (Ларнака)
- 20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)
Время начала матчей – киевское.
Сербия U-17 – Украина U-17. Стартовый матч Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.
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