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20 мая 2024, 10:37 | Обновлено 20 мая 2024, 10:40
452
0

Сербия U-17 – Украина U-17. Стартовый матч Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE

20 мая в 18:00 команда Юрия Мороза проведет первый матч чемпионата Европы

20 мая 2024, 10:37 | Обновлено 20 мая 2024, 10:40
452
0
Сербия U-17 – Украина U-17. Стартовый матч Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

20 мая в 18:00 первый матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проведет юношеская сборная Украины U-17 против команды Сербии U-17.

На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза сыграют с Сербией, Чехией и Кипром.

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

В апреле украинская команда провела кратковременный сбор, во время которого сыграла в гостях два спарринга со сверстниками из Кипра (2:0, 1:2).

Евро-2024 U-17. Групповой раунд

  • Группа А: Кипр, Украина, Сербия, Чехия
  • Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс
  • Группа С: Италия, Швеция, Словакия, Польша
  • Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия

1-й тур, 20.05.2024

  • 18:00. Сербия – Украина (Паралимни)
  • 20:30. Кипр – Чехия (Ларнака)

2-й тур, 23.05.2024

  • 18:00. Украина – Чехия (Паралимни)
  • 20:30. Кипр – Сербия (Ларнака)

3-й тур, 26.05.2024

  • 20:30. Украина – Кипр (Ларнака)
  • 20:30. Чехия – Сербия (Ларнака)

Время начала матчей – киевское.

Сербия U-17 – Украина U-17. Стартовый матч Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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