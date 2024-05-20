20 мая в 18:00 в 1-м туре чемпионата Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 проиграла команде Сербии U-17.

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Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов уже на 2-й мин – Душан Макевич нанес издали удар в девятку. Это первый гол в турнире.

Украинцы не использовали много шансов и уступили сербам со счетом 0:1.

Сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза сыграют дальше с Чехией (23 мая) и Кипром (26 мая).

🏆 Евро-2024 U-17

Группа A. 1-й тур, 20.05.2024. Паралимни

18:00. Сербия – Украина – 1:0

Гол: Душан Макевич, 2

Сербия U-17 – Украина U-17 – 1:0. Неиспользованные шансы. Видео гола, обзор

Видеообзор матча ожидается

ГОЛ! 1:0. Душан Макевич, 2 мин

Видеозапись матча