Сербия U-17 – Украина U-17 – 1:0. Неиспользованные шансы. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 U-17
20 мая в 18:00 в 1-м туре чемпионата Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 проиграла команде Сербии U-17.
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Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов уже на 2-й мин – Душан Макевич нанес издали удар в девятку. Это первый гол в турнире.
Украинцы не использовали много шансов и уступили сербам со счетом 0:1.
Сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза сыграют дальше с Чехией (23 мая) и Кипром (26 мая).
🏆 Евро-2024 U-17
Группа A. 1-й тур, 20.05.2024. Паралимни
18:00. Сербия – Украина – 1:0
Гол: Душан Макевич, 2
Сербия U-17 – Украина U-17 – 1:0. Неиспользованные шансы. Видео гола, обзор
Видеообзор матча ожидается
ГОЛ! 1:0. Душан Макевич, 2 мин
Видеозапись матча
События матча
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