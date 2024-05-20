Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сербия U-17 – Украина U-17 – 1:0. Неиспользованные шансы. Видео гола, обзор
Евро
Сербия U17
20.05.2024 18:00 – FT 1 : 0
УКРАИНА U17
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
20 мая 2024, 20:05 | Обновлено 20 мая 2024, 20:08
2204
2

Сербия U-17 – Украина U-17 – 1:0. Неиспользованные шансы. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 U-17

20 мая 2024, 20:05 | Обновлено 20 мая 2024, 20:08
2204
2
Сербия U-17 – Украина U-17 – 1:0. Неиспользованные шансы. Видео гола, обзор
Суспільне

20 мая в 18:00 в 1-м туре чемпионата Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 проиграла команде Сербии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов уже на 2-й мин – Душан Макевич нанес издали удар в девятку. Это первый гол в турнире.

Украинцы не использовали много шансов и уступили сербам со счетом 0:1.

Сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза сыграют дальше с Чехией (23 мая) и Кипром (26 мая).

🏆 Евро-2024 U-17

Группа A. 1-й тур, 20.05.2024. Паралимни

18:00. Сербия – Украина – 1:0

Гол: Душан Макевич, 2

Сербия U-17 – Украина U-17 – 1:0. Неиспользованные шансы. Видео гола, обзор

Видеообзор матча ожидается

ГОЛ! 1:0. Душан Макевич, 2 мин

Видеозапись матча

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Сербия U17.
По теме:
Экстралига. Энергия по пенальти обыграла Ураган
Сонное расточительство. Украина U-17 начала Евро-2024 с поражения Сербии
Дальний удар в девятку. Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Сербия - Украина сборная Сербии по футболу U-17 видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Бокс | 20 мая 2024, 07:22 3
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Возвращение Малиновского, Лунин пропустил 4 гола и 21-й гол Довбика
Футбол | 20 мая 2024, 20:32 0
Возвращение Малиновского, Лунин пропустил 4 гола и 21-й гол Довбика
Возвращение Малиновского, Лунин пропустил 4 гола и 21-й гол Довбика

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в Европе

Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Бокс | 20.05.2024, 15:07
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
​​​ФЬЮРИ: «Если бы я знал, что проигрываю Усику, то я бы нокаутировал его»
Бокс | 20.05.2024, 15:30
​​​ФЬЮРИ: «Если бы я знал, что проигрываю Усику, то я бы нокаутировал его»
​​​ФЬЮРИ: «Если бы я знал, что проигрываю Усику, то я бы нокаутировал его»
Фьюри обвинил свою команду в поражении от Усика
Бокс | 20.05.2024, 07:29
Фьюри обвинил свою команду в поражении от Усика
Фьюри обвинил свою команду в поражении от Усика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Михайло Думич
Огляд матчу від Суспільного: https://m.youtube.com/watch?v=NU1b1GG6Veo
Ответить
0
Михайло Думич
Огляд матчу: https://m.youtube.com/watch?v=pj-nH7E8iUs (Футбол 2.0)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
18.05.2024, 19:29 12
Футбол
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
20.05.2024, 07:25 12
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
20.05.2024, 06:30 8
Футбол
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
19.05.2024, 07:44 6
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.05.2024, 01:21 7
Бокс
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
18.05.2024, 19:02 20
Футбол
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
19.05.2024, 16:50 5
Бокс
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
19.05.2024, 19:17 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем