МОРОЗ: «Не сумели реализовать моменты. Но еще ничего не потеряно»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз прокомментировал поражение от команды Сербии (0:1) в стартовом матче на чемпионате Европы 2024:

«Во втором тайме мы имели преимущество, но не смогли реализовать те моменты, которые были. Но у нас есть еще два матча, будем готовиться, не все еще потеряно.

Быстрый гол сербов не сломал нашу тактику, но немного нас смутил. Ребята в первом тайме немного проигрывали борьбу, и этот пропущенный мяч был именно из-за этого. Прижались к своим воротам, а соперник пробил и попал.

Как вы видите, есть какое-то невезение. Степанов хорошо двигался, имел много моментов, но все шло рядом с целью. Замены усилили нашу игру. Вышли Редушко и Сорока, появилась структурная игра внутри поля, владение мячом. Но это футбол – кто забивает, тот и одерживает победу.

Наша стратегия на турнир? Это поражение мало что изменит. Надо выходить и побеждать в каждой игре. У нас сегодня был разговор с Андреем Шевченко перед матчем. Он встретился с нами, пожелал удачи. Также хочу поблагодарить за поддержку украинских фанатов».

Евро-2024 U-17. Групповой раунд

1-й тур, 20.05.2024

18:00. Дания U17 – Уэльс U17 – 2:0

– Уэльс U17 – 2:0 18:00. Сербия U17 – Украина U17 – 1:0

– Украина U17 – 1:0 20:30. Кипр U17 – Чехия U17 – 0:5

– 0:5 20:30. Хорватия U17 – Австрия U17 – 0:0

Турнирная таблица

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