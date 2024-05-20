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Евро
Сербия U17
20.05.2024 18:00 – FT 1 : 0
УКРАИНА U17
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Чемпионат Европы
20 мая 2024, 20:03 | Обновлено 20 мая 2024, 21:04
3003
6

Сонное расточительство. Украина U-17 начала Евро-2024 с поражения Сербии

Команда Юрия Мороза не использовала кучу возможностей, чтобы отыграться

20 мая 2024, 20:03 | Обновлено 20 мая 2024, 21:04
3003
6
Сонное расточительство. Украина U-17 начала Евро-2024 с поражения Сербии
УАФ

Сборная Украины по футболу среди юношей в возрасте до 17 лет – не частый гость на европейском международном первенстве. Увы, но это – печальная правда. Семь лет прошло с тех пор, когда «сине-желтые» в последний раз пробивались в финальную часть чемпионата Европы, а говорить о том, что мы никогда в истории не преодолевали даже групповой этап в этом соревновании, наверное, лишний раз не стоит.

Нарушить неприятную традицию – задача перед командой Юрия Мороза была вполне очевидной, поэтому в группе с хозяевами турнира, представителями Кипра, Сербией и Чехией, Украина должна была найти свой билет в плей-офф. Ибо кто его знает, когда в следующий раз выпадет такая возможность, ведь будущие изменения регламента принесут уменьшение количества участников, поэтому и шансов даже поиграть в основной части Евро станет значительно меньше.

Однако даже с такими очевидными настройками на игру сразу включиться наша команда не смогла. На второй минуте просто не доиграли в позиционной обороне и дали положить Макевичу дальний удар в левую девятку. Гол, конечно, зрелищный, но нам от этого не легче. Потому что сначала надо было сдержать тех сербов от попыток развить успех, а как это делать, когда в защите иногда происходили неаргументированные потери мяча и плохой выбор позиций. Наверное, кое в чем и повезло, что команда Дамьяновича этим больше не воспользовалась.

Играть так, как Украина может играть в атаке, мы начали где-то от завершения первого получаса игрового времени. И сразу начали доставаться Степанову передачи из глубины, но тому мешал вратарь проявить свой бомбардирский талант. Несколько интересных стандартов также были за нами, а во время одного из них только чудом не забил Третьяк.

Очевидно, что это команда Мороза только закладывала основу на вторую половину встречи, поэтому мы просто ждали. Тренер еще и подбросил пару классных замен в перерыве, поэтому «сине-желтые» сразу полетели в атаку. Но! Реализация – страшное слово для нас в этот вечер. Потому что как не воспользовался своими тремя моментами свежий Редушко почти сразу – большой вопрос.

Его партнеры по атаке тоже не очень радовали в этом плане в дальнейшем. Вроде и разрывать защиту соперников получалось, но этот вратарь Йованович поймал кураж, поэтому переиграть его так и не удалось. А когда уже и серб не мог спасти свою команду, то точность подводила наших исполнителей. При этом динамика игры во втором тайме была за нами с огромным преимуществом, что дает определенную надежду. Но отсутствие очков после первого тура откровенно угнетает.

Во втором туре мы будем играть против Чехии на этой арене, а Сербия встретится с хозяевами турнира – Кипром.

Чемпионат Европы U-17. Групповой этап. Группа A. 1-й тур.

Сербия U-17 – Украина U-17 – 1:0

Гол: Макевич, 2

Предупреждения: Бубанья, 38, Младенович, 39, Милосавлевич, 68, Костов, 90+4 – Редушко, 46, Стрельчук, 60

Сербия U-17: Йованович – Стоянович, Милосавлевич, Роганович, Бубанья – Василич, Макевич, Костич (Дамьянович, 67) – Младенович (Джорджевич, 71), Цветкович (Премович, 86), Костов.

Украина U-17: Макаренко – Стрельчук, Дигтярь, Третяк, Шелекета – Оличенко (Вакулюк, 64), Драган (Сорока, 46), Люсин (Редушко, 46) – Бондарь (Денисов, 64), Степанов, Богданов (Попов, 77).

Арбитр: Якоб Суннберг (Дания).

Стадион: «Тасос Марку» (Паралимни, Кипр).

Удары (в створ): 9 (6) – 15 (9)
Угловые: 4 – 4
Оффсайды: 0 – 3.

СЕРБИЯ U-17 – УКРАИНА U-17. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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maks_krot
Моментов хватало ну реализация была  ужас, шансы ещё есть на выход из группы и даже не плохие, удачи и успеха в оставшихся матчах!!!
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+7
turist86
Цікаво, чому у воротах Макаренко, а не Волошин з Реал Мадрид
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+2
DK1961
Салаги в чистом виде. Упорно били во вратаря и не замечали партнёров или пас не туда делали. 
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+1
Ostap Sweet Cherry
динамовцы,  ска
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-2
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