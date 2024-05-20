В понедельник, 20-го мая, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы U-17 в рамках группы A, в котором сразятся Сербия и Украина. Матч пройдет в Паралимние (Кипр), на поле стадиона «Тасос Марку», начало в 18:00.

Команда Юрия Мороза начинает свой путь на большом международном турнире. Соперники по группе у нас вполне равные «сине-желтым» по силе, поэтому есть надежды на первый выход из группы в истории. Шесть аналогичных попыток до этого завершились неудачами. Первые соперники – сербы, поэтому говорить о принципиальности лишний раз не приходится. Юноши «трехцветных» в 2022 году достигли полуфинала, что стало историческим достижением для всех страны, но на что способно текущее поколение под руководством Йована Дамьяновича?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сербия U-17 – Украина U-17, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Назар Макаренко («Днепр-1» Днепр), Александр Петренко («Байер», Германия), Илья Волошин («Реал», Испания).

Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третьяк (оба – «Динамо» Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Баршак («Рух» Львов), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Дмитрий Стрильчук («Бавария», Германия), Дмитрий Варивода («Адмира», Австрия).

Полузащитники: Павел Люсин, Богдан Редушко (оба – «Динамо» Киев), Назар Бондарь («Рух» Львов), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Александр Сорока («Гент», Бельгия), Богдан Попов («Эмполи», Италия), Александр Драган («Аталанта», Италия), Андре Вакулюк («Бенфика», Португалия).

Нападающие: Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия), Дмитрий Богданов («Динамо» Д, Германия), Никита Кривцов («Кельн», Германия).