Поедут в Эстонию. Определен календарь Украины U-17 в квалификации Евро-2026

Стали известны хозяин мини-турнира и календарь соревнований с участием юношеской сборной Украины U-17 в первом квалификационном раунде чемпионата Европы 2026 года.

В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 U-17.

Юношеская сборная Украины (игроки 2009 г.р.) оказалась в группе 1, где будет противостоять Черногории (1 октября 2025), Эстонии (4 октября 2025), Италии (7 октября 2025). Хозяином мини-турнира будет Эстония.

54 команды были разделены на 12 групп по 4 участника и 2 группы по 3 участника. Хозяин финальной части, сборная Эстонии, также примет участие в квалификации. По итогам первого раунда отбора 14 победителей групп и 14 команд, которые займут вторые места, выйдут во второй раунд в Лиге A. Остальные 26 команд примут участие во втором раунде в Лиге B.

Сборные, которые попадут во второй раунд отбора в Лиге А, весной 2026 года будут соревноваться за 7 путевок в финальную часть Евро-2026 U-17. Эстония как хозяин турнира получила пропуск автоматически. Отборочный раунд в Лиге А также квалификационный раунд на ЧМ-2026 U-17 в Катаре. Команды по обеим лигам второго раунда отбора будут бороться за повышение и понижение между лигами перед первым раундом квалификации Евро-2028 U-19.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17

01.10.2025. Черногория – Украина

04.10.2025. Украина – Эстония

07.10.2025. Украина – Италия

Евро-2026 U-17. Результаты жеребьевки первого раунда отбора