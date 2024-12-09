Поедут в Эстонию. Определен календарь Украины U-17 в квалификации Евро-2026
Украинская команда сыграет против Италии, Черногории и Эстонии
Стали известны хозяин мини-турнира и календарь соревнований с участием юношеской сборной Украины U-17 в первом квалификационном раунде чемпионата Европы 2026 года.
В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 U-17.
Юношеская сборная Украины (игроки 2009 г.р.) оказалась в группе 1, где будет противостоять Черногории (1 октября 2025), Эстонии (4 октября 2025), Италии (7 октября 2025). Хозяином мини-турнира будет Эстония.
54 команды были разделены на 12 групп по 4 участника и 2 группы по 3 участника. Хозяин финальной части, сборная Эстонии, также примет участие в квалификации. По итогам первого раунда отбора 14 победителей групп и 14 команд, которые займут вторые места, выйдут во второй раунд в Лиге A. Остальные 26 команд примут участие во втором раунде в Лиге B.
Сборные, которые попадут во второй раунд отбора в Лиге А, весной 2026 года будут соревноваться за 7 путевок в финальную часть Евро-2026 U-17. Эстония как хозяин турнира получила пропуск автоматически. Отборочный раунд в Лиге А также квалификационный раунд на ЧМ-2026 U-17 в Катаре. Команды по обеим лигам второго раунда отбора будут бороться за повышение и понижение между лигами перед первым раундом квалификации Евро-2028 U-19.
Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17
- 01.10.2025. Черногория – Украина
- 04.10.2025. Украина – Эстония
- 07.10.2025. Украина – Италия
Евро-2026 U-17. Результаты жеребьевки первого раунда отбора
- Группа 1: Италия, Украина, Черногория, Эстония
- Группа 2: Чехия, Венгрия, Северная Македония, Гибралтар
- Группа 3: Англия, Швеция, Литва, Шотландия
- Группа 4: Испания, Дания, Латвия, Андорра
- Группа 5: Бельгия, Норвегия, беларусь, Молдова
- Группа 6: Австрия, Ирландия, Косово, Фарерские острова
- Группа 7: Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Мальта
- Группа 8: Хорватия, Нидерланды, Албания, Казахстан
- Группа 9: Франция, Израиль, Румыния, Азербайджан
- Группа 10: Швейцария, Словакия, Болгария, Сан-Марино
- Группа 11: Северная Ирландия, Финляндия, Кипр, Армения
- Группа 12: Португалия, Словения, Уэльс, Лихтенштейн
- Группа 13: Польша, Германия, Люксембург
- Группа 14: Греция, Исландия, Грузия
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