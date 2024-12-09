Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поедут в Эстонию. Определен календарь Украины U-17 в квалификации Евро-2026
Молодежные турниры
09 декабря 2024, 07:34 | Обновлено 09 декабря 2024, 08:05
154
0

Поедут в Эстонию. Определен календарь Украины U-17 в квалификации Евро-2026

Украинская команда сыграет против Италии, Черногории и Эстонии

09 декабря 2024, 07:34 | Обновлено 09 декабря 2024, 08:05
154
0
Поедут в Эстонию. Определен календарь Украины U-17 в квалификации Евро-2026
УАФ

Стали известны хозяин мини-турнира и календарь соревнований с участием юношеской сборной Украины U-17 в первом квалификационном раунде чемпионата Европы 2026 года.

В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого раунда отбора Евро-2026 U-17.

Юношеская сборная Украины (игроки 2009 г.р.) оказалась в группе 1, где будет противостоять Черногории (1 октября 2025), Эстонии (4 октября 2025), Италии (7 октября 2025). Хозяином мини-турнира будет Эстония.

54 команды были разделены на 12 групп по 4 участника и 2 группы по 3 участника. Хозяин финальной части, сборная Эстонии, также примет участие в квалификации. По итогам первого раунда отбора 14 победителей групп и 14 команд, которые займут вторые места, выйдут во второй раунд в Лиге A. Остальные 26 команд примут участие во втором раунде в Лиге B.

Сборные, которые попадут во второй раунд отбора в Лиге А, весной 2026 года будут соревноваться за 7 путевок в финальную часть Евро-2026 U-17. Эстония как хозяин турнира получила пропуск автоматически. Отборочный раунд в Лиге А также квалификационный раунд на ЧМ-2026 U-17 в Катаре. Команды по обеим лигам второго раунда отбора будут бороться за повышение и понижение между лигами перед первым раундом квалификации Евро-2028 U-19.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17

  • 01.10.2025. Черногория – Украина
  • 04.10.2025. Украина – Эстония
  • 07.10.2025. Украина – Италия

Евро-2026 U-17. Результаты жеребьевки первого раунда отбора

  • Группа 1: Италия, Украина, Черногория, Эстония
  • Группа 2: Чехия, Венгрия, Северная Македония, Гибралтар
  • Группа 3: Англия, Швеция, Литва, Шотландия
  • Группа 4: Испания, Дания, Латвия, Андорра
  • Группа 5: Бельгия, Норвегия, беларусь, Молдова
  • Группа 6: Австрия, Ирландия, Косово, Фарерские острова
  • Группа 7: Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Мальта
  • Группа 8: Хорватия, Нидерланды, Албания, Казахстан
  • Группа 9: Франция, Израиль, Румыния, Азербайджан
  • Группа 10: Швейцария, Словакия, Болгария, Сан-Марино
  • Группа 11: Северная Ирландия, Финляндия, Кипр, Армения
  • Группа 12: Португалия, Словения, Уэльс, Лихтенштейн
  • Группа 13: Польша, Германия, Люксембург
  • Группа 14: Греция, Исландия, Грузия
По теме:
Сборная Украины U-19 отправится в Албанию на матчи квалификации Евро-2026
МОРОЗ: «Ключевыми в отборе к ЧЕ U-17 станут матчи с Хорватией и Италией»
Сборная Украины U-19 узнала расписание матчей в отборе к Евро-2026
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 сборная Италии по футболу U-17 сборная Эстонии по футболу U-17 даты и время матчей календарь Черногория - Украина Украина - Эстония Украина - Италия
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Килиан МБАППЕ: «Я был ужасно злой на Месси»
Футбол | 09 декабря 2024, 07:41 0
Килиан МБАППЕ: «Я был ужасно злой на Месси»
Килиан МБАППЕ: «Я был ужасно злой на Месси»

Француз вспомнил финал Мундиаля в Катаре

Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Футбол | 08 декабря 2024, 20:54 2
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать

Роман Яремчук разочаровал «Олимпиакос» Пирей

Общий зачет Формулы-1 по итогам сезона-2024
Авто/мото | 09.12.2024, 00:11
Общий зачет Формулы-1 по итогам сезона-2024
Общий зачет Формулы-1 по итогам сезона-2024
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09.12.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
Футбол | 08.12.2024, 17:39
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 15
Футбол
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
07.12.2024, 16:50
Бокс
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
07.12.2024, 11:41
Футбол
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 09:33 2
Бокс
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
08.12.2024, 00:32 3
Футбол
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 3
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 2
Бокс
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем