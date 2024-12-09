МОРОЗ: «Ключевыми в отборе к ЧЕ U-17 станут матчи с Хорватией и Италией»

В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки второго раунда отбора Евро-2025 U-17. Юношеская сборная Украины попала в группу А1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией.

Мини-турнир пройдет с 19 по 25 марта в Хорватии. Юношеская сборная Украины U-17 сыграет с Хорватией (19 марта), Италией (22 марта), Словакией (25 марта). В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз отреагировал на жеребьевку второй стадии квалификации чемпионата Европы:

«Сам ранг элитного раунда говорит о том, что здесь априори не может быть слабых соперников. Здесь даже не приходится выбирать, каждый может выстрелить.

Если говорить прямо о наших оппонентах, то могу сказать, что хорватов мы знаем неплохо, поскольку недавно провели с ними два товарищеских поединка. Это очень сильная команда, и к тому же турнир будет проходить именно в Хорватии. Италию представлять не нужно, итальянцы во всех возрастных категориях идут в ранге фаворитов. А мы со Словакией, наверное, будем считаться темными лошадками.

Нашим ребятам важно прежде всего психологически подойти к турниру в хороших кондициях. Соревнования будут проходить весной, и, возможно, многим футболистам сборной Украины не хватит игровой практики с сильными оппонентами. А в элит-раунде каждая игра – на вес золота.

Не открою секрета, если скажу, что ключевыми для нашей команды будут два первых поединка, в которых мы сыграем с Хорватией и Италией».