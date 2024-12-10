«Италия – отдельно». Тренер Украины U-17 оценил группу отбора на Евро

Наставник сборной Украины U-17 Юрий Мороз прокомментировал жеребьевку первого раунда отбора на Евро-2026, где юные украинцы сыграют против Италии, Черногории и Эстонии.

— У меня положительная реакция на эту жеребьевку. В нашей группе все команды играющие. Очень многое зависит от наших футболистов, как они настроятся на эти матчи, в каком состоянии будут. Со стороны тренерского штаба команда получит всю необходимую информацию о соперниках. А игры покажут, как мы подготовились.

Что касается самих соперников, то естественно, что отдельно стоит сборная Италии. Но это не значит, что мы заранее собираемся отдавать им первое место в группе. Что касается Черногории и Эстонии, то эти команды по силам нашей сборной», – сказал Мороз.

54 команды были разделены на 12 групп по четыре участника и две группы по три участника. Хозяин финальной части, сборная Эстонии, также примет участие в квалификации.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17

01.10.2025. Черногория – Украина

04.10.2025. Украина - Эстония

07.10.2025. Украина - Италия