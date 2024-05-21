Снигур впервые выиграла матч в квалификации Ролан Гаррос
Дарья оказалась сильнее Деспины Папамихаил из Греции
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.
В первом раунде отбора 17-я сеяная украинка разобралась с Деспиной Папамихаил из Греции (№235 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 7:5, 6:2
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде Снигур сыграет с Дестени Айявой (№191 WTA) или Оксаной Селехметьєвой (№514 WTA).
Интересно, что Дарья в пятый раз принимает участие в отборе к грунтовом мейджору, но впервые сумела выиграть здесь хотя бы один матч.
Ранее турнир покинули Виталий Сачко и Катерина Байндл.
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