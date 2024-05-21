Снигур впервые выиграла матч в квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В первом раунде отбора 17-я сеяная украинка разобралась с Деспиной Папамихаил из Греции (№235 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 7:5, 6:2

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет с Дестени Айявой (№191 WTA) или Оксаной Селехметьєвой (№514 WTA).

Интересно, что Дарья в пятый раз принимает участие в отборе к грунтовом мейджору, но впервые сумела выиграть здесь хотя бы один матч.

Ранее турнир покинули Виталий Сачко и Катерина Байндл.