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Ролан Гаррос
21 мая 2024, 15:55 | Обновлено 21 мая 2024, 16:02
625
3

Снигур впервые выиграла матч в квалификации Ролан Гаррос

Дарья оказалась сильнее Деспины Папамихаил из Греции

21 мая 2024, 15:55 | Обновлено 21 мая 2024, 16:02
625
3
Снигур впервые выиграла матч в квалификации Ролан Гаррос
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В первом раунде отбора 17-я сеяная украинка разобралась с Деспиной Папамихаил из Греции (№235 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 7:5, 6:2

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет с Дестени Айявой (№191 WTA) или Оксаной Селехметьєвой (№514 WTA).

Интересно, что Дарья в пятый раз принимает участие в отборе к грунтовом мейджору, но впервые сумела выиграть здесь хотя бы один матч.

Ранее турнир покинули Виталий Сачко и Катерина Байндл.

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Дарья Снигур Деспина Папамихаил Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Андрій Заліщук
Молодець!!!
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Falko
Друге коло, в принципі, по силах. А хто у третьому, Волинець?
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