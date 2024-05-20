Ролан Гаррос20 мая 2024, 22:44 | Обновлено 20 мая 2024, 22:46
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Байндл уступила аргентинке в первом раунде отбора на Ролан Гаррос
Катерина легко выиграла первый сет, но сил не хватило
20 мая 2024, 22:44 | Обновлено 20 мая 2024, 22:46
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№169 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.
В первом раунде отбора украинка уступила аргентинке Солане Сиерре (№179 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Катерина Байндл (Украина) – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:1, 5:7, 3:6
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде Сиерра сыграет с австралийкой Оливией Гадеки (№165 WTA).
Ранее турнир покинул Виталий Сачко.
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Чуть не виграла 6-1 6-4 , два м'ячі на своїй подачі не хватило, молодчина!!!
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