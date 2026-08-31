ФОТО. Королевы тенниса. Как это было: Костюк и Свитолина вышли в R2 US Open
Смотрите фотогалерею матчей первого раунда US Open с участием Марты и Элины
30 августа и в ночь на 31 число две украинские теннисистки – Марта Костюк и Элина Свитолина – вышли во второй раунд Открытого чемпионата США 2026.
Костюк в первом круге американского мейджора переиграла Сторм Хантер, а Свитолина разгромила Солану Сиерру.
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Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей поединков с участием Костюк и Свитолиной!
Марта и Элина ожидают соперниц в 1/32 финала. Костюк встретится с победительницей поединка Слоан Стивенс – Клара Таусон, а Свитолина сыграет либо с Майей Джойнт, либо с Людмилой Самсоновой.
US Open уже покинула одна представительница Украины – Даяна Ястремская в трех сетах потерпела поражение от Лукреции Стефанини.
US Open 2026. 1/64 финала
- Марта Костюк (Украина) [11] – Сторм Хантер (Австралия) [Q] – 6:4, 6:1
- Элина Свитолина (Украина) [9] – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:1, 6:2
Фотогалерея матча Марта Костюк – Сторм Хантер
Фотогалерея матча Элина Свитолина – Солана Сиерра
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