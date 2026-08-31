Свитолина за 52 минуты и с разгромом выиграла стартовый матч на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Аргентины Солану Сиерру (WTA 91) за 52 минуты.

US Open 2026. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:1, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц. Элина ни разу не отдала свою подачу и сделала четыре брейка.

Во втором круге US Open 2026 Свитолина сыграет с победительницей поединка Майя Джойнт (Австралия, WTA 72) – Людмила Самсонова (WTA 47).

Элина выиграла 25-й матч в основной сетке американского мейджора и в 10-й раз сыграет во втором круге на этом турнире.

Свитолина стала второй представительницей Украины после Марты Костюк, которой удалось пройти в 1/32 финала USO-2026. Мейджор уже покинула Даяна Ястремская, а Дарья Снигур, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина стартуют в Нью-Йорке 31 августа и 1 сентября.

Видеообзор матча

Фото с матча

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