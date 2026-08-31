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  4. Свитолина за 52 минуты и с разгромом выиграла стартовый матч на US Open
US Open
31 августа 2026, 07:32 | Обновлено 31 августа 2026, 08:20
2097
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Свитолина за 52 минуты и с разгромом выиграла стартовый матч на US Open

В первом раунде американского мейджора Элина в двух сетах одолела Солану Сиерру

31 августа 2026, 07:32 | Обновлено 31 августа 2026, 08:20
2097
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Свитолина за 52 минуты и с разгромом выиграла стартовый матч на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Аргентины Солану Сиерру (WTA 91) за 52 минуты.

US Open 2026. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:1, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц. Элина ни разу не отдала свою подачу и сделала четыре брейка.

Во втором круге US Open 2026 Свитолина сыграет с победительницей поединка Майя Джойнт (Австралия, WTA 72) – Людмила Самсонова (WTA 47).

Элина выиграла 25-й матч в основной сетке американского мейджора и в 10-й раз сыграет во втором круге на этом турнире.

Свитолина стала второй представительницей Украины после Марты Костюк, которой удалось пройти в 1/32 финала USO-2026. Мейджор уже покинула Даяна Ястремская, а Дарья Снигур, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина стартуют в Нью-Йорке 31 августа и 1 сентября.

Видеообзор матча

Фото с матча

Инфографика

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Элина Свитолина Солана Сиерра US Open 2026 выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Потужний старт! Вітаємо! Успіхів далі!
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Перемога,це завжди добре,але до самої гри Елини є питання,більш досвідчені гравчині таких помилок можуть і не пробачити. Зробимо скидку на те,що це початок турніру, в який, як зазвичай наші дівчата важко входять,теж саме стосується і Марти,яка всеж виглядала впевніше,та на те що не дуже напрягалися із відносно слабкими суперницями. Очикую, що в подальшому гра дівчат устаткується і ми побачимо їх на самих останіх стдіях. 
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0
Був впевнений,що Еліна успішно стартує!Наступна суперниця по-любе складніша,бажаю успіху!
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Розминочка на ноунеймі
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