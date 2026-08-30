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US Open
30 августа 2026, 23:42 | Обновлено 31 августа 2026, 00:06
939
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Ястремская в трех сетах проиграла матч 1/64 финала US Open 2026

Даяна потерпела поражение от Лукреции Стефанини на старте Открытого чемпионата США

30 августа 2026, 23:42 | Обновлено 31 августа 2026, 00:06
939
11 Comments
Ястремская в трех сетах проиграла матч 1/64 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 112) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла представительнице Италии Лукреции Стефанини (WTA 119) за 2 часа и 14 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Лукреция Стефанини (Италия) [Q] – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 4:6, 6:1

Решающую партию Даяна начала с выигранного гейма на своей подаче и брейк-поинта во 2-м гейме, но после отдала шесть геймов подряд.

Во втором сете Ястремская трижды вызывала физио на корт из-за проблем в шейном отделе.

Даяна проиграла четвертый матч подряд. В последний раз она побеждала 29 июня, когда одолела Аои Ито на старте Уимблдонского турнира.

Ястремская пятый раз подряд проиграла матч первого круга US Open. Даяна стала первой украинкой, которая покинула американский мейджор этого сезона.

Стефанини в 1/32 финала USO-2026 сыграет против Жасмин Паолини, которая ранее переиграла Веронику Эрьявец.

Фото с матча

Статистика матча

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Даяна Ястремская Лукреция Стефанини US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Яке ж воно безнадійне...  Коли вже нарешті вилетить в третю
сотню і не буде очі мозолити, бо ці збочення дивитися фізично боляче...
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+9
Тепер на всі турнір  GS і всі 500 -ки з 1000-ками попаде тільки через кваліфікацію ,яку вона не пройде, і дуже добре ,що більше ми її не побачимо . Природа дала фізичні дані , але розум взагалі відсутній. Прощавай , Даяно ! Щастя тобі в особистому житті ! 
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+7
Вона просто набита дурепа! Який теніс? За повної відсутності мозоку в голові?!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Без коментарів.
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+4
Даяна,пора закінчувати з тенісом, абсолютна деградація 
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+3
Пляжі зачекались))
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+2
Така тупа… Два роки назад на протязі трьох тижнів в неї полетіло і з того часу вона все лупить і лупить як ненормальна
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+1
Як казали у вінтажній рекламі "Джинс": "Алло, Толя, ти де? А я на морі!" 🤣 🏝️🏄🏼‍♀️
Ответить
0
Шкода, що талант змарнувала
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0
Жалкая шлюшка!
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