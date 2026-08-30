Ястремская в трех сетах проиграла матч 1/64 финала US Open 2026

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 112) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла представительнице Италии Лукреции Стефанини (WTA 119) за 2 часа и 14 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Лукреция Стефанини (Италия) [Q] – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 4:6, 6:1

Решающую партию Даяна начала с выигранного гейма на своей подаче и брейк-поинта во 2-м гейме, но после отдала шесть геймов подряд.

Во втором сете Ястремская трижды вызывала физио на корт из-за проблем в шейном отделе.

Даяна проиграла четвертый матч подряд. В последний раз она побеждала 29 июня, когда одолела Аои Ито на старте Уимблдонского турнира.

Ястремская пятый раз подряд проиграла матч первого круга US Open. Даяна стала первой украинкой, которая покинула американский мейджор этого сезона.

Стефанини в 1/32 финала USO-2026 сыграет против Жасмин Паолини, которая ранее переиграла Веронику Эрьявец.

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