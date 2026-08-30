Успешный старт Марты в Нью-Йорке. Костюк вышла в 1/32 финала US Open 2026
Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Сторм Хантер в 1-м раунде мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Сторм Хантер (WTA 169) за 1 час и 7 минут.
US Open 2026. 1/64 финала
Марта Костюк (Украина) [11] – Сторм Хантер (Австралия) [Q] – 6:4, 6:1
Это было второе очное противостояние соперниц. В 2020 году Марта разгромила Сторм в финале квалификации грунтовых соревнований в Праге со счетом 6:0, 6:0.
Во втором круге US Open 2026 Костюк поборется с победительницей поединка Слоан Стивенс (США, WTA 208) – Клара Таусон (Дания, WTA 42).
Костюк первой из украинок вышла в 1/32 финала мейджора в Нью-Йорке. Помимо Марты, Украину в Нью-Йорке также представят Элина Свитолина, Дарья Снигур, Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.
Костюк третий год подряд выходит во второй круг USO. Ее лучшим результатом на слэме в США является стадия 1/8 финала в 2025 году.
Реализованный матчбол Марты Костюк
Eyeing a third consecutive Grand Slam semifinal 💃— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2026
Marta Kostyuk defeats Hunter 6-4, 6-1 in her US Open opener! pic.twitter.com/dJQPV6cEY2
Фото с матча
Статистика матча
Сетка US Open 2026
Burning up in the Big Apple! 🔥@marta_kostyuk defeats Hunter 6-4, 6-1 and kicks off her campaign at the @usopen! #USOpen pic.twitter.com/p3nOJqt5Nk— wta (@WTA) August 30, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Шандрука выгрызли дебютную победу в матче, который длился почти семь часов
Хорват находился на грани выживания, но переломил ход боя
А, по наступній грі Марти не зрозуміло, Таусон поставили на завтра, щоб більше відпочила, а от потім Таусон чи інша дві гри кожен день буде грати, чи як.
Так тримати , Мартуся !