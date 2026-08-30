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US Open
30 августа 2026, 22:31 | Обновлено 30 августа 2026, 22:51
2465
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Успешный старт Марты в Нью-Йорке. Костюк вышла в 1/32 финала US Open 2026

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Сторм Хантер в 1-м раунде мейджора

30 августа 2026, 22:31 | Обновлено 30 августа 2026, 22:51
2465
10 Comments
Успешный старт Марты в Нью-Йорке. Костюк вышла в 1/32 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Сторм Хантер (WTA 169) за 1 час и 7 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Сторм Хантер (Австралия) [Q] – 6:4, 6:1

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2020 году Марта разгромила Сторм в финале квалификации грунтовых соревнований в Праге со счетом 6:0, 6:0.

Во втором круге US Open 2026 Костюк поборется с победительницей поединка Слоан Стивенс (США, WTA 208) – Клара Таусон (Дания, WTA 42).

Костюк первой из украинок вышла в 1/32 финала мейджора в Нью-Йорке. Помимо Марты, Украину в Нью-Йорке также представят Элина Свитолина, Дарья Снигур, Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Костюк третий год подряд выходит во второй круг USO. Ее лучшим результатом на слэме в США является стадия 1/8 финала в 2025 году.

Реализованный матчбол Марты Костюк

Фото с матча

Статистика матча

Сетка US Open 2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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Молодець!У 1 сеті трохи нервово було,а так добре тренування!Успіхів!
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+3
Гарна розминка перед наступними суперницями. Молодець Марта 
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+2
Перемога є перемога , особливо в стартовому матчі. Да , подача ну дуже гарна . Тьфу ,тьфу ! Удачі ! 
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+1
З перемогою! З гарним почином! Успіхів далі!
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0
Марту з перемогою. Щось Марта знову експериментувала, то крута перша подача на початку, а потім на початку другого сету, почала подавати повільну першу подачу, і таким чином ледь втримувала подачу, добре що у суперниці в другому сеті, також подача пропала, і в результаті вийшло навіть швидше. 
А, по наступній грі Марти не зрозуміло, Таусон поставили на завтра, щоб більше відпочила, а от потім Таусон чи інша дві гри кожен день буде грати, чи як. 
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0
Добрий початок !
Так тримати , Мартуся !
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0
Вісім ейсів - це круто! Цікавий матч!
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0
На опыте...
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-2
И шубноленко не помогла???? Иказино у гундяя не сподобалось а шубы где наш Шахтёрпонятно где будит рвать Реал??
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-5
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