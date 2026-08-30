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US Open
30 августа 2026, 23:35 | Обновлено 30 августа 2026, 23:36
318
0

Марта КОСТЮК: «Никогда не бывает легко играть против квалифайера»

Украинская теннисистка провела флеш-интервью после победы над Хантер на старте US Open

30 августа 2026, 23:35 | Обновлено 30 августа 2026, 23:36
318
0
Марта КОСТЮК: «Никогда не бывает легко играть против квалифайера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Сторм Хантер на старте Открытого чемпионата США 2026:

– Вау, Марта, поздравляем. И добро пожаловать обратно к вашей нью-йоркской публике. Здесь все абсолютно наслаждаются вашим путем. Сегодня у вас был тяжелый матч против соперницы, которая прошла через квалификацию. У нее уже было несколько матчей за плечами, но вы нашли способ победить и прошли дальше. Отличная работа.

– Да. Прежде всего, я очень счастлива вернуться в это потрясающее место. Большое спасибо вам за поддержку. Всегда приятно быть здесь. Ну, знаете, никогда не бывает легко играть против квалифайера. Как вы сказали, она уже фактически сыграла здесь целый турнир. Я очень довольна сегодняшней игрой и тем, как себя чувствую.

– Мы много говорили об этом в этом году, но вы играете в потрясающий теннис. Два полуфинала Grand Slam подряд – на Ролан Гаррос и Уимблдоне, первая украинка, которая выиграла трофей в Мадриде, лучший рейтинг в карьере. Я могу продолжать и продолжать. Вы, должно быть, чувствуете себя на вершине мира, и это видно по тому, как вы играете.

– Нет, я стараюсь держать себя на земле. Впереди еще длинный путь. Я просто наслаждаюсь тем, что играю в теннис. И прежде всего я должна оставаться здоровой. Я хочу оставаться здоровой, потому что если ты не здоров, в этом виде спорта очень тяжело. Так что это главная цель для меня. И снова – я иду матч за матчем. С нетерпением жду, когда снова выйду на корт в среду и сыграю перед вами.

– Хочу вернуть вас к этому времени в прошлом году, когда вы играли матч первого круга против Кэти Бултер здесь, на Grandstand. Ваша собака была поднята у корта как трофей. А с тех пор вы начали выигрывать трофеи. Это ваш талисман удачи? Кажется, она делает для вас хорошие вещи.

– Ну, у нас их две. Где вторая? [обращается к своему боксу]. Да, он там. Со мной две собаки. И я очень счастлива, что могу путешествовать с ними обеими. Они приносят столько радости – не только нам, но и всем, кто их видит. Так что да, я счастлива, что они здесь.

Во втором круге US Open Костюк сыграет либо против Слоан Стивенс, либо против Клары Таусон.

Флеш-интервью Марты Костюк

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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