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US Open
31 августа 2026, 08:45 | Обновлено 31 августа 2026, 09:08
319
0

СВИТОЛИНА: «Рада играть ночные сессии. Это всегда раскрывает лучшее во мне»

Флеш-интервью Элины после победы над Соланой Сиеррой на старте US Open 2026

31 августа 2026, 08:45 | Обновлено 31 августа 2026, 09:08
319
0
СВИТОЛИНА: «Рада играть ночные сессии. Это всегда раскрывает лучшее во мне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Соланой Сиеррой на старте Открытого чемпионата США 2026:

– Какой способ стартовать здесь, на US Open. Ночная сессия на Armstrong, и сегодня вы справились за 52 минуты. Это ощущалось так же хорошо, как выглядело со стороны?

– Да, это был отличный матч. Я на самом деле была очень рада, что получила возможность сыграть ночью. Для меня это всегда, знаете, раскрывает лучшее во мне. Так что да, спасибо. Большое спасибо за поддержку. Было здорово сыграть на этой арене.

– Вам нравятся ночные сессии? Вы ночной человек?

– Да, да, я люблю это. И вечерние выходы, и играть вечером тоже.

– Отлично. Слушайте, это ваш первый одиночный матч, но не первый выход на корт за последнюю неделю, потому что вы также дошли до полуфинала микста со своим мужем Гаэлем. Насколько полезно было выйти здесь на крупнейшие корты US Open, почувствовать адреналин и сыграть несколько матчей?

– Да, это был отличный опыт. Конечно, это были довольно нервные матчи и сражения. У нас были отличные победы. Я была немного расстроена поражением в полуфинале, но мы правда очень-очень наслаждались этой борьбой. И да, это был наш первый и, к сожалению, последний раз. Может быть, мы сможем убедить его вернуться.

– И последнее для вас. Ваш бокс сегодня был абсолютно заполнен. Насколько важны для вас все эти люди там, в углу?

– Да, это здорово – иметь друзей и семью, которые поддерживают меня. И, конечно, я уверена, что мои родители смотрят, не спят в Европе, смотрят матчи. И по всему миру тоже, в том числе в Украине. Это потрясающе – видеть потом их сообщения, что они смотрели и поддерживали меня. Так что да, это невероятно, и я очень благодарна за всю поддержку, которую получаю.

Во втором раунде US Open Свитолина сыграет либо против Людмилы Самсоновой, либо против Майи Джойнт.

Флеш-интервью Элины Свитолиной

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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