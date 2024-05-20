Сачко проиграл стартовый матч в квалификации Ролан Гаррос
Виталий уступил сопернику из Франции
Украинский теннисист Виталий Сачко (№192 ATP) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.
В первом раунде отбора украинец уступил в трех сетах французу Мануэлю Гинару (№225 ATP).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Мануэль Гинар (Франция) – 4:6, 7:6(5), 1:6
Это была 2-я встреча теннисистов, украинец снова проиграл.
Сачко был единственным представителем Украины в мужском турнире. Виталий впервые сыграл в отборе к грунтовом мейджору.
В следующем раунде Гинар сыграет с Билли Харрисом (№202 ATP) или Эмилио Навой (№126 ATP).
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