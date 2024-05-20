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Ролан Гаррос
20 мая 2024, 14:27 | Обновлено 20 мая 2024, 14:38
82
0

Сачко проиграл стартовый матч в квалификации Ролан Гаррос

Виталий уступил сопернику из Франции

20 мая 2024, 14:27 | Обновлено 20 мая 2024, 14:38
82
0
Сачко проиграл стартовый матч в квалификации Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№192 ATP) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В первом раунде отбора украинец уступил в трех сетах французу Мануэлю Гинару (№225 ATP).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Мануэль Гинар (Франция) – 4:6, 7:6(5), 1:6

Это была 2-я встреча теннисистов, украинец снова проиграл.

Сачко был единственным представителем Украины в мужском турнире. Виталий впервые сыграл в отборе к грунтовом мейджору.

В следующем раунде Гинар сыграет с Билли Харрисом (№202 ATP) или Эмилио Навой (№126 ATP).

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Владимир Клепач Sport.ua
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