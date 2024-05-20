Сачко проиграл стартовый матч в квалификации Ролан Гаррос

Украинский теннисист Виталий Сачко (№192 ATP) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В первом раунде отбора украинец уступил в трех сетах французу Мануэлю Гинару (№225 ATP).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Мануэль Гинар (Франция) – 4:6, 7:6(5), 1:6

Это была 2-я встреча теннисистов, украинец снова проиграл.

Сачко был единственным представителем Украины в мужском турнире. Виталий впервые сыграл в отборе к грунтовом мейджору.

В следующем раунде Гинар сыграет с Билли Харрисом (№202 ATP) или Эмилио Навой (№126 ATP).