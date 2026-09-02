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US Open
02 сентября 2026, 13:56 | Обновлено 02 сентября 2026, 14:29
1549
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Украинки повторили рекорд на US Open. Известны соперницы в 1/32 финала

В Нью-Йорке Украину продолжают представлять Костюк, Свитолина, Стародубцева и Олейникова

02 сентября 2026, 13:56 | Обновлено 02 сентября 2026, 14:29
1549
2 Comments
Украинки повторили рекорд на US Open. Известны соперницы в 1/32 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Четыре украинские теннисистки вышли в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026.

Украину в Нью-Йорке продолжают представлять Марта Костюк, Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

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Еще три украинки – Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур – проиграли матчи первого раунда.

На US Open 2026 повторен национальный рекорд Украины – четыре теннисистки во втором круге. Впервые такое количество украинок сыграло в 2020 году – Катерина Байндл, Катерина Володько, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Результаты украинок в R1 US Open 2026:

  • Элина Свитолина [9] – Солана Сиерра – 6:1, 6:2
  • Марта Костюк [11] – Сторм Хантер [Q] – 6:4, 6:1
  • Дарья Снигур – Диана Шнайдер [15] – 0:6, 4:6
  • Александра Олейникова – Риз Брантмайер – 6:4, 6:1
  • Юлия Стародубцева – Элла Зайдель – 6:2, 6:2
  • Ангелина Калинина – Химено Сакацуме [Q] – 3:6, 3:6
  • Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини [Q] – 4:6, 6:3, 1:6

Соперницы украинок в R2 US Open 2026:

  • Элина Свитолина [9] – Майя Джойнт
  • Марта Костюк [11] – Слоан Стивенс [WC]
  • Александра Олейникова – Александра Эала [17]
  • Юлия Стародубцева – Мария Саккари
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Элина Свитолина Марта Костюк Александра Олейникова Юлия Стародубцева рекорд US Open 2026 Даяна Ястремская Ангелина Калинина Дарья Снигур Солана Сиерра Сторм Хантер (Сандерс) Риз Брантмайер Элла Зайдель Лукреция Стефанини Химено Сакацуме Диана Шнайдер Майя Джойнт Слоан Стивенс Александра Эала Мария Саккари
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Костюк Світоліна проход
Олійникова Стародубцева аут
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+1
Ну якщо Ястремська виграла, то це взагалі неймовірно 
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-1
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