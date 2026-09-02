Украинки повторили рекорд на US Open. Известны соперницы в 1/32 финала

На US Open 2026 повторен национальный рекорд Украины – четыре теннисистки во втором круге. Впервые такое количество украинок сыграло в 2020 году – Катерина Байндл, Катерина Володько, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Еще три украинки – Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур – проиграли матчи первого раунда.

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Украину в Нью-Йорке продолжают представлять Марта Костюк , Элина Свитолина , Юлия Стародубцева и Александра Олейникова .

Sport.ua

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