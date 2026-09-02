Украинки повторили рекорд на US Open. Известны соперницы в 1/32 финала
В Нью-Йорке Украину продолжают представлять Костюк, Свитолина, Стародубцева и Олейникова
Четыре украинские теннисистки вышли в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026.
Украину в Нью-Йорке продолжают представлять Марта Костюк, Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.
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Еще три украинки – Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур – проиграли матчи первого раунда.
На US Open 2026 повторен национальный рекорд Украины – четыре теннисистки во втором круге. Впервые такое количество украинок сыграло в 2020 году – Катерина Байндл, Катерина Володько, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.
Результаты украинок в R1 US Open 2026:
- Элина Свитолина [9] – Солана Сиерра – 6:1, 6:2
- Марта Костюк [11] – Сторм Хантер [Q] – 6:4, 6:1
- Дарья Снигур – Диана Шнайдер [15] – 0:6, 4:6
- Александра Олейникова – Риз Брантмайер – 6:4, 6:1
- Юлия Стародубцева – Элла Зайдель – 6:2, 6:2
- Ангелина Калинина – Химено Сакацуме [Q] – 3:6, 3:6
- Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини [Q] – 4:6, 6:3, 1:6
Соперницы украинок в R2 US Open 2026:
- Элина Свитолина [9] – Майя Джойнт
- Марта Костюк [11] – Слоан Стивенс [WC]
- Александра Олейникова – Александра Эала [17]
- Юлия Стародубцева – Мария Саккари
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