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Англия
20 мая 2024, 14:33 |
985
0

ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде

Именитый наставник провел последний матч с «Ливерпулем»

20 мая 2024, 14:33 |
985
0
ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В чемпионате Англии подошел к завершению сезон 2023-2024 годов. Бронзовым призером турнира стал «Ливерпуль», который после годового перерыва вернулся в Лигу чемпионов.

Этим летом мерсисайдцы впервые с 2015 года сменят главного тренера. Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» спустя почти девять лет яркой работы. В последнем матче немца на «Энфилде» фанаты устроили Юргену теплое и эмоциональное прощание.

ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде

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видео Юрген Клопп Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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