Англия20 мая 2024, 14:33 |
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ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде
Именитый наставник провел последний матч с «Ливерпулем»
20 мая 2024, 14:33 |
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В чемпионате Англии подошел к завершению сезон 2023-2024 годов. Бронзовым призером турнира стал «Ливерпуль», который после годового перерыва вернулся в Лигу чемпионов.
Этим летом мерсисайдцы впервые с 2015 года сменят главного тренера. Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» спустя почти девять лет яркой работы. В последнем матче немца на «Энфилде» фанаты устроили Юргену теплое и эмоциональное прощание.
ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде
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