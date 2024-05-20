В чемпионате Англии подошел к завершению сезон 2023-2024 годов. Бронзовым призером турнира стал «Ливерпуль», который после годового перерыва вернулся в Лигу чемпионов.

Этим летом мерсисайдцы впервые с 2015 года сменят главного тренера. Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» спустя почти девять лет яркой работы. В последнем матче немца на «Энфилде» фанаты устроили Юргену теплое и эмоциональное прощание.

ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде