ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный хавбек Реала завершит карьеру после Евро-2024

Легендарный полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил о завершении карьеры нынешним летом. Прощальным матчем 34-летнего немца за «Реал» будет финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд 1 июня, после чего он выступит на Евро-2024 и повесит бутсы на гвоздь.

Кроме «Реала» Кроос защищал цвета «Баварии», воспитанником которой он является, и леверкузенского «Байера», где играл в аренде в 2009 – 2010 годах.

Кроос пять раз становился победителем Лиги чемпионов – в 2013 году с «Баварией», а также в 2016, 2017, 2018 и 2022 годах с «Реалом». Трижды становился чемпионом Германии и четыре раза выигрывал Ла Лигу в составе мадридского клуба.

За сборную Германии Кроос дебютировал в 2010 году, суммарно провел 108 матчей и забил 17 голов. В 2014 году в составе «Бундестима» Кроос стал чемпионом мира.