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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный хавбек Реала завершит карьеру после Евро-2024
Испания
21 мая 2024, 14:08 |
408
3

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный хавбек Реала завершит карьеру после Евро-2024

Тони Кроос повесит бутсы на гвоздь

21 мая 2024, 14:08 |
408
3
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный хавбек Реала завершит карьеру после Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легендарный полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил о завершении карьеры нынешним летом. Прощальным матчем 34-летнего немца за «Реал» будет финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд 1 июня, после чего он выступит на Евро-2024 и повесит бутсы на гвоздь.

Кроме «Реала» Кроос защищал цвета «Баварии», воспитанником которой он является, и леверкузенского «Байера», где играл в аренде в 2009 – 2010 годах.

Кроос пять раз становился победителем Лиги чемпионов – в 2013 году с «Баварией», а также в 2016, 2017, 2018 и 2022 годах с «Реалом». Трижды становился чемпионом Германии и четыре раза выигрывал Ла Лигу в составе мадридского клуба.

За сборную Германии Кроос дебютировал в 2010 году, суммарно провел 108 матчей и забил 17 голов. В 2014 году в составе «Бундестима» Кроос стал чемпионом мира.

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Тони Кроос Реал Мадрид сборная Германии по футболу Евро-2024 завершение карьеры
Олег Дидух Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Mac_Gyver
Власне, у футболі йому вже німа чого доводити.
Цікаво, що він не розкручений персонаж. На відміну від багатьох інших.
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+2
vitaha33
Шикарна кар'єра, дуже розумний гравець, без нього Реал не завоював би ці титули
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+2
Ivan Grumeza
очень жаль. даже на данный момент он один из лучших полузащитников мира
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+1
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