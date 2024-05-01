Бавария в матче с Реалом отметилась достижение в ЛЧ. Как ей это позволили?

30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отношения выяснили «Бавария» и мадридский «Реал».

Поединок завершился вничью 2:2.

Игроки «Баварии» добились в поединке показателя в 93,7% во владении мячом. 520 из 555 пасов в их исполнении оказались точными – это лучший за последние 9 лет показатель в плей-офф Лиги чемпионов.

Как известно, 8 мая в Мадриде «Реал» и «Бавария» проведут второй поединок.

Ранее в УЕФА дали оценку игре Лунина и компании в Мюнхене с «Баварией».