Лига чемпионов01 мая 2024, 10:08 | Обновлено 01 мая 2024, 10:15
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Бавария в матче с Реалом отметилась достижение в ЛЧ. Как ей это позволили?
Мюнхенцы обновили достижение по эффективности передач
01 мая 2024, 10:08 | Обновлено 01 мая 2024, 10:15
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30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отношения выяснили «Бавария» и мадридский «Реал».
Поединок завершился вничью 2:2.
Игроки «Баварии» добились в поединке показателя в 93,7% во владении мячом. 520 из 555 пасов в их исполнении оказались точными – это лучший за последние 9 лет показатель в плей-офф Лиги чемпионов.
Как известно, 8 мая в Мадриде «Реал» и «Бавария» проведут второй поединок.
Ранее в УЕФА дали оценку игре Лунина и компании в Мюнхене с «Баварией».
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