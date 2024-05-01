Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария в матче с Реалом отметилась достижение в ЛЧ. Как ей это позволили?
Лига чемпионов
01 мая 2024, 10:08 | Обновлено 01 мая 2024, 10:15
339
0

Бавария в матче с Реалом отметилась достижение в ЛЧ. Как ей это позволили?

Мюнхенцы обновили достижение по эффективности передач

01 мая 2024, 10:08 | Обновлено 01 мая 2024, 10:15
339
0
Бавария в матче с Реалом отметилась достижение в ЛЧ. Как ей это позволили?
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов отношения выяснили «Бавария» и мадридский «Реал».

Поединок завершился вничью 2:2.

Игроки «Баварии» добились в поединке показателя в 93,7% во владении мячом. 520 из 555 пасов в их исполнении оказались точными – это лучший за последние 9 лет показатель в плей-офф Лиги чемпионов.

Как известно, 8 мая в Мадриде «Реал» и «Бавария» проведут второй поединок.

Ранее в УЕФА дали оценку игре Лунина и компании в Мюнхене с «Баварией».

По теме:
Анчелотти продлил свою уникальную серию матчей против Баварии
Мирон МАРКЕВИЧ: «Фаворитом в игре с Боруссией считаю ПСЖ»
Эдин ТЕРЗИЧ: «ПСЖ находится на пике формы»
Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Хоккей | 30 апреля 2024, 14:44 19
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире

Команда Христича оформила в ворота соперника 9 шайб

Лунин отреагировал на результативную ничью против Баварии
Футбол | 01 мая 2024, 10:06 0
Лунин отреагировал на результативную ничью против Баварии
Лунин отреагировал на результативную ничью против Баварии

Украинский вратарь «Реала» ждет второй матч

Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Футбол | 30.04.2024, 12:00
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Футбол | 01.05.2024, 06:50
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Футбол | 01.05.2024, 07:22
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 07:01 4
Теннис
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
29.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
30.04.2024, 07:44
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
29.04.2024, 09:25 13
Бокс
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 14
Футбол
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
30.04.2024, 12:10 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем