Звездный одноклубник Мудрика предложил свои услуги Барселоне

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может стать игроком «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, агент чемпиона мира в составе сборной Аргентины уже контактировал с каталонским клубом и предложил услуги своего клиента. Сам Энцо хотел узнать реакцию «Барсы» и возможные варианты по переходу. Результат переговоров на данный момент неизвестен.

Правда, потенциальный трансфер аргентинца оценивается как маловероятный в силу его контракта с «Челси», рассчитанного до 2031 года. А каталонцы сейчас явно не в состоянии «потянуть» трансфер игрока, за которого «синие» заплатили прошлой зимой 121 млн евро.