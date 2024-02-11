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Англия
11 февраля 2024, 09:50 |
737
0

Звездный одноклубник Мудрика предложил свои услуги Барселоне

Переезд Энцо Фернандеса в столицу Каталонии оценивается как маловероятный

11 февраля 2024, 09:50 |
737
0
Звездный одноклубник Мудрика предложил свои услуги Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может стать игроком «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, агент чемпиона мира в составе сборной Аргентины уже контактировал с каталонским клубом и предложил услуги своего клиента. Сам Энцо хотел узнать реакцию «Барсы» и возможные варианты по переходу. Результат переговоров на данный момент неизвестен.

Правда, потенциальный трансфер аргентинца оценивается как маловероятный в силу его контракта с «Челси», рассчитанного до 2031 года. А каталонцы сейчас явно не в состоянии «потянуть» трансфер игрока, за которого «синие» заплатили прошлой зимой 121 млн евро.

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Источник Sport.es
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