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Лига чемпионов
01 мая 2024, 10:32 | Обновлено 01 мая 2024, 10:56
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0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Фаворитом в игре с Боруссией считаю ПСЖ»

Наставник Карпат – о матче плей-офф Лиги чемпионов

01 мая 2024, 10:32 | Обновлено 01 мая 2024, 10:56
170
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Фаворитом в игре с Боруссией считаю ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

1 мая состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу между немецкой «Боруссией» и французским ПСЖ.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем противостоянии:

– По итогам двух матчей в финал выйдет ПСЖ. У парижан сейчас состав не такой «звездный», как раньше, но они берут другими достоинствами. В частности, четко прослеживается командная игра, как в наступлении, так и при потере мяча, когда надо сразу отработать в отборе.

Что же касается сегодняшнего результата, то склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения, – сказал Маркевич.

Напомним, что поединок в Дортмунде начнется 1 мая в 22.00 по киевскому времени.

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Мирон Маркевич Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ инсайд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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