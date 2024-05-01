Мирон МАРКЕВИЧ: «Фаворитом в игре с Боруссией считаю ПСЖ»

1 мая состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу между немецкой «Боруссией» и французским ПСЖ.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем противостоянии:

– По итогам двух матчей в финал выйдет ПСЖ. У парижан сейчас состав не такой «звездный», как раньше, но они берут другими достоинствами. В частности, четко прослеживается командная игра, как в наступлении, так и при потере мяча, когда надо сразу отработать в отборе.

Что же касается сегодняшнего результата, то склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения, – сказал Маркевич.

Напомним, что поединок в Дортмунде начнется 1 мая в 22.00 по киевскому времени.