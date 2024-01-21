Родные стены не помогли. Де Минаур не реализовал перевес с Рублевым

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (№10 АТР) во встрече 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии выяснил отношения с «нейтралом» Андреем Рублевым (№5 АТР).

По итогам пяти сетов победу отпраздновал Рублев.

Де Минаур после трех сетов вел в счете, но добиться победы еще в одном сете не сумел. Алекс не покорился второй в карьере четвертьфинал на турнире серии Grand Slam.

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. 1/8 финала

Андрей Рублев (5) – Алекс де Минаур (Австралия, 10) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0

В четвертьфинале обидчик де Минаура встретится с итальянцем Янником Синнером, который в 1/8 финала переиграл «нейтрала» Карена Хачанова.