Повторил рекорд. Синнер, одолев Хачанова, вышел в 1/4 финала Аus Open
Итальянец пробился в восьмерку лучших мейджора в Мельбурне
Итальянский теннисист Янник Синнер (№4 АРТ) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.
Он во встрече четвертого круга мейджора в Мельбурне добился победы в трех сетах над «нейтралом» Кареном Хачановым, потратив на это 2 часа 35 минут.
Australian Open 2024. 1/8 финала
Янник Синнер (Италия, 4) – Карен Хачанов (15) – 6:4, 7:5, 6:3
На нынешнем Открытом чемпионата Австралии Синнер не проиграл еще ни одного сета и повторил свой лучший результат в Мельбурне, показанный два года тому назад.
За свой второй в карьере полуфинал на турнире серии Grand Slam Янник Синнер сразится или с Алексом де Минором из Австралии, или с Андреем Рублевым.
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