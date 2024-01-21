Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Повторил рекорд. Синнер, одолев Хачанова, вышел в 1/4 финала Аus Open
Australian Open
21 января 2024, 10:27 | Обновлено 21 января 2024, 10:33
136
0

Повторил рекорд. Синнер, одолев Хачанова, вышел в 1/4 финала Аus Open

Итальянец пробился в восьмерку лучших мейджора в Мельбурне

21 января 2024, 10:27 | Обновлено 21 января 2024, 10:33
136
0
Повторил рекорд. Синнер, одолев Хачанова, вышел в 1/4 финала Аus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (№4 АРТ) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

Он во встрече четвертого круга мейджора в Мельбурне добился победы в трех сетах над «нейтралом» Кареном Хачановым, потратив на это 2 часа 35 минут.

Australian Open 2024. 1/8 финала

Янник Синнер (Италия, 4) – Карен Хачанов (15) – 6:4, 7:5, 6:3

На нынешнем Открытом чемпионата Австралии Синнер не проиграл еще ни одного сета и повторил свой лучший результат в Мельбурне, показанный два года тому назад.

За свой второй в карьере полуфинал на турнире серии Grand Slam Янник Синнер сразится или с Алексом де Минором из Австралии, или с Андреем Рублевым.

По теме:
Костюк идет дальше. Стала известна половина участниц 1/4 финала Aus Open
Костюк расхвалила Гофф и прокомментировала предстоящий матч 1/4 финала АО
Марта КОСТЮК: «Украина не была взята за 3 дня. Это было похоже на чудо»
Янник Синнер Карен Хачанов Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Костюк во 2-м матче подряд закрыла россиянку на Australian Open
Теннис | 21 января 2024, 09:11 1
ВИДЕО. Как Костюк во 2-м матче подряд закрыла россиянку на Australian Open
ВИДЕО. Как Костюк во 2-м матче подряд закрыла россиянку на Australian Open

Марта в двух сетах разгромила Марию Тимофееву в 1/8 финала австралийского мейджора

16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
Теннис | 20 января 2024, 19:27 19
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения

Елизавета Котляр завершила выступления на юниорском австралийского мейджоре

Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
Футбол | 21.01.2024, 09:03
Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
Футбол | 20.01.2024, 11:47
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Теннис | 21.01.2024, 06:20
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31 1
Теннис
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
19.01.2024, 14:38 7
Футбол
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
20.01.2024, 19:55 10
Теннис
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
19.01.2024, 17:23 6
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 8
Футбол
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 18
Футбол
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
20.01.2024, 11:58 99
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем