Повторил рекорд. Синнер, одолев Хачанова, вышел в 1/4 финала Аus Open

Итальянский теннисист Янник Синнер (№4 АРТ) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

Он во встрече четвертого круга мейджора в Мельбурне добился победы в трех сетах над «нейтралом» Кареном Хачановым, потратив на это 2 часа 35 минут.

Australian Open 2024. 1/8 финала

Янник Синнер (Италия, 4) – Карен Хачанов (15) – 6:4, 7:5, 6:3

На нынешнем Открытом чемпионата Австралии Синнер не проиграл еще ни одного сета и повторил свой лучший результат в Мельбурне, показанный два года тому назад.

За свой второй в карьере полуфинал на турнире серии Grand Slam Янник Синнер сразится или с Алексом де Минором из Австралии, или с Андреем Рублевым.