Мужская сетка Aus Open понесла неигровую потерю

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (№125 АТР), который некогда входил в топ-10 мирового рейтинга, выбыл из числа участников Открытого чемпионата Австралии 2024.

27-летний уроженец Рима травмировал правую ногу.

Заменит Берреттини в матче первого круга Australian Open против грека Стефаноса Циципаса, имеющего седьмой номер посева, лаки-лузер Зизу Бергс из Бельгии.

Напомним, Маттео Берреттини не играл в туре с прошлогоднего Открытого чемпионата США, где он отказался от участия в матче второго круга из-за травмы лодыжки. Сезон 2023 года итальянец пошел с показателем 12–11.

Wishing @MattBerrettini a speedy recovery after being forced to withdraw from Melbourne with a right foot injury. 🙏 He will be replaced in the draw by Zizou Bergs.



Read more 👉 https://t.co/906vuF6EXv @AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/XG5seXJV6e