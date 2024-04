36-летний бывший форвард сборной Германии Макс Крузе шокировал футбольных фанатов своей физической формой.

Крузе возобновил игровую карьеру в аматорском клубе «Дерсимспор» из Берлина. На фотографиях с первого матча Макса за новый для него клуб видно, что он набрал не один десяток килограмм лишнего веса.

Профессиональную карьеру Крузе завершил лишь в ноябре 2023 года. Его последним клубом стал «Падерборн», за который футболист успел сыграть 5 матчей и отметиться 1 ассистом в теущем сезоне Второй Бундеслиге.

За свою карьеру Крузе успел поиграть в составе «Вольфсбурга», «Боруссии» Менхенгладбах, «Фенербахче», «Унион» Берлин, «Вердера», «Фрайбурга» и «Санкт-Паули». В 307 матчах Бундеслиги на его счету 97 голов.

За сборную Германии Крузе сыграл 14 матчей и забил 4 мяча.

ФОТО. Экс-форвард сборной Германии шокировал физической формой

🇩🇪⚽️ Max Kruse has appeared again! He played for a Berlin amateur club over the weekend. pic.twitter.com/mo3cqAIfqe