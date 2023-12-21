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Германия
21 декабря 2023, 13:18 |
757
0

Экс-футболист сборной Германии завершил карьеру

В прошлом месяце Макс Крузе разорвал контракт с «Падерборном»

21 декабря 2023, 13:18 |
757
0
Экс-футболист сборной Германии завершил карьеру
ФК Падерборн. Макс Крузе

35-летний бывший форвард ряда немецких клубов и сборной Германии Макс Крузе завершил игровую карьеру.

В конце ноября футболист разорвал контракт с «Падерборном» из-за частых травм, а сейчас принял решение повесить бутсы на гвоздь.

«В возрасте 35 лет для меня время начать новый этап моей жизни. В этом смысле футбол для меня закончился», – написал Макс на своей странице в Instagram.

За свою карьеру Крузе провел более 500 матчей и забил 163 мяча, выступая за немецкие «Вердер», «Фрайбург», «Санкт-Паули», «Вольфсбург», «Унион», а также поиграл в чемпионате Турции за «Фенербахче», став обладателем Суперкубка Германии в 2015-м. На его счету 14 матчей в составе национальной сборной Германии, также он был участником Олимпиады-2020 в Токио, где немцы заняли третье место на групповом этапе и не вышли в плей-офф.

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Макс Крузе Падерборн завершение карьеры сборная Германии по футболу Вердер Фрайбург Вольфсбург Санкт-Паули Унион Берлин Олимпийские игры 2020 Суперкубок Германии по футболу
Источник Instagram
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