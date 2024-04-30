Украина. Премьер лига30 апреля 2024, 20:52 |
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Кевин КЕЛСИ: «Рад присоединиться к Цинциннати. Это захватывающий проект»
Молодой нападающий доволен переездом в MLS
30 апреля 2024, 20:52 |
132
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Венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси прокомментировал свой переход на правах аренды в североамериканский клуб «Цинциннати».
«Я рад присоединиться к «Цинциннати». Это захватывающий проект для клуба, и я с нетерпением жду своей первой игры. Не могу дождаться встречи с болельщиками и момента, когда смогу сыграть свою первую игру на TQL Stadium», – сказал Келси.
Напомним, Келси будет играть за «Цинциннати» до конца текущего года. Также у американцев есть опция на выкуп форварда.
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