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  4. Кевин КЕЛСИ: «Рад присоединиться к Цинциннати. Это захватывающий проект»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 20:52 |
132
0

Кевин КЕЛСИ: «Рад присоединиться к Цинциннати. Это захватывающий проект»

Молодой нападающий доволен переездом в MLS

30 апреля 2024, 20:52 |
132
0
Кевин КЕЛСИ: «Рад присоединиться к Цинциннати. Это захватывающий проект»
ФК Шахтер. Кевин Келси

Венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси прокомментировал свой переход на правах аренды в североамериканский клуб «Цинциннати».

«Я рад присоединиться к «Цинциннати». Это захватывающий проект для клуба, и я с нетерпением жду своей первой игры. Не могу дождаться встречи с болельщиками и момента, когда смогу сыграть свою первую игру на TQL Stadium», – сказал Келси.

Напомним, Келси будет играть за «Цинциннати» до конца текущего года. Также у американцев есть опция на выкуп форварда.

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Алексей Сливченко Источник: MLS
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