Кевин КЕЛСИ: «Рад присоединиться к Цинциннати. Это захватывающий проект»

Венесуэльский форвард «Шахтера» Кевин Келси прокомментировал свой переход на правах аренды в североамериканский клуб «Цинциннати».

«Я рад присоединиться к «Цинциннати». Это захватывающий проект для клуба, и я с нетерпением жду своей первой игры. Не могу дождаться встречи с болельщиками и момента, когда смогу сыграть свою первую игру на TQL Stadium», – сказал Келси.

Напомним, Келси будет играть за «Цинциннати» до конца текущего года. Также у американцев есть опция на выкуп форварда.