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  4. Игрок с невероятным потенциалом. В Цинциннати оценили переход Келси
Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 21:04 |
186
0

Игрок с невероятным потенциалом. В Цинциннати оценили переход Келси

Боссы североамериканского клуба очень довольны подписанием форварда «Шахтера»

30 апреля 2024, 21:04 |
186
0
Игрок с невероятным потенциалом. В Цинциннати оценили переход Келси
twitter.com/fccincinnati

Сегодня клуб североамериканской MLS «Цинциннати» официально объявил о подписании на правах аренды 19-летнего форварда «Шахтера» Кевина Келси.

Генеральний менеджер «оранжево-голубых» Крис Олбрайт, комментируя сделку по венесуэльскому легионеру, выдал новобранцу команды немало комплиментов.

«Мы очень рады, что Кевин присоединился к нашей команде. Он талантливый молодой игрок с невероятным потенциалом, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним. Он физически одаренный нападающий с сильным менталитетом, который хорошо впишется в нашу команду, и мы хотели бы приветствовать его в «Цинциннати», – заявил Олбрайт.

Сам Келси также высказал удовлетворение по поводу того, что его переход из «Шахтера» в «Цинциннати» все-таки состоялся.

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Алексей Сливченко Источник: MLS
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