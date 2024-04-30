Игрок с невероятным потенциалом. В Цинциннати оценили переход Келси

Сегодня клуб североамериканской MLS «Цинциннати» официально объявил о подписании на правах аренды 19-летнего форварда «Шахтера» Кевина Келси.

Генеральний менеджер «оранжево-голубых» Крис Олбрайт, комментируя сделку по венесуэльскому легионеру, выдал новобранцу команды немало комплиментов.

«Мы очень рады, что Кевин присоединился к нашей команде. Он талантливый молодой игрок с невероятным потенциалом, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним. Он физически одаренный нападающий с сильным менталитетом, который хорошо впишется в нашу команду, и мы хотели бы приветствовать его в «Цинциннати», – заявил Олбрайт.

Сам Келси также высказал удовлетворение по поводу того, что его переход из «Шахтера» в «Цинциннати» все-таки состоялся.