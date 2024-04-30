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Англия
30 апреля 2024, 21:19 |
1418
0

Легендарный вратарь Арсенала объяснил, почему канониры не выиграют АПЛ

Йенс Леманн считает, что подопечные Микеля Артеты слишком осторожны с мячом

30 апреля 2024, 21:19 |
1418
0
Легендарный вратарь Арсенала объяснил, почему канониры не выиграют АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Йенс Леманн

Бывший вратарь лондонского «Арсенала» Йенс Леманн объяснил, почему, по его мнению, «канониры» не выиграют АПЛ 2023/24:

«Они очень отличаются от нас своим подходом – они гораздо осторожнее и медленнее обращаются с мячом. Физически они бегают намного больше и имеют больше интенсивных забегов, но они не играют быстрее нас, потому что мы были командой, работающей в одно касание. Все они делают три-четыре касания одновременно.

А если ты слишком осторожен в футболе, ты не сможешь выиграть трофеи. Чаще всего лигу выигрывают самые смелые команды. Я бы хотел, чтобы они выиграли титул, но в некоторых играх это им дорого обходилось. Прошло 20 лет с тех пор, как мы выиграли чемпионат, и я надеюсь, что Арсенал выиграет, но это больше не в их собственных руках, и это слабость.

Я никогда не понимал решения посадить на скамейку Аарона Рамсдейла. У вас есть хороший, смелый английский вратарь в большом английском клубе, который преуспевает. А затем вы приводите испанца, который никогда не играл за большой клуб такого уровня – это просто не имеет смысла», – сказал Леманн.

Немецкий голкипер играл за «канониров» с 2003 по 2008 год, включая год «непобедимой» чемпионской команды Арсена Венгера (2003/04).

После 35 туров АПЛ «Арсенал» лидирует в лиге, опережая на одно очко «Манчестер Сити». Но у «горожан» сыграно на один матч меньше.

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Йенс Леманн Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Агарков Источник: Daily Mail
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