Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс

1–7 апреля теннисисты и теннисистки официально открыли грунтовой сезон в 2024 году. Мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 250 в Эшториле, Марракеше и Хьюстоне, а девушки поборолись за титулы на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне и WTA 250 в Боготе. Представительницы Украины откровенно провалились в США, но сумели порадовать сестры Людмила и Надежда Киченок.

WTA 500 Чарльстон

Турнир в Чарльстоне должен был стать для украинок хорошей подготовкой к матчу против сборной Румынии в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг. С задачей в виде успешной подготовки справились только две наши теннисистки из четырех, причем у обеих – одинаковая фамилия...

В одиночном разряде на грунтовых кортах в США сыграли 4 украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Для Свитолиной этот турнир был особенно важным. Именно в Чарльстоне в 2023 году Элина отметила свое возвращение после декрета. Тогда она проиграла уже в первом матче против Юлии Путинцевой. В этом году получилось выступить чуть лучше.

Возможно, провальный результат нашей первой ракетки можно оправдать неудачным графиком. Но ведь условия для всех одинаковы! Элина провела 2 матча за один день: в 1/16 финала выиграла у Дарьи Сэвилл, а уже в 1/8 уступила Элизе Мертенс. Бельгийка также, как и Свитолина, во второй раз за день вышла на корт, обыграв до поединка с украинкой Варвару Грачеву, причем отдав слегка больше сил. В общем, может Свитолина и выиграла бы у Элизе, если бы не вмешался дождь, но, опять же – условия были равны!



Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Цуренко... Разгромно проиграть 135-й ракетке мира, которая еще и получила статус лаки-лузера, нужно уметь. Астра Шарма никогда не славилась сильным теннисом и все считали ее проходимой соперницы для Леси. Это была великолепная возможность для Леси набраться уверенности перед матчем за сборную и проверить свои силы на зеленом (сером) грунте против 7-й ракетки Марии Саккари в 1/8 финала. Но увы и ах. 4:6, 0:6 – максимально странный, неожиданный и пугающий результат. Назревает интересный вопрос: стоит ли вообще играть Цуренко с Румынией, или все же стоит выпустить Стародубцеву?

Калинина стартовала очень хорошо, и даже очень. Разгромив экс-первую ракетку Каролин Возняцки Ангелина добыла вторую победу над представительницей Дании за 2 турнира подряд (до этого выиграла в Майами с камбеком). Было понятно, что теннис украинки не в самом идеальном состоянии, но в тот же момент было видно, что грунт – лучшее покрытие для Калининой. Однако в 3-м раунде украинка вышла на корт против Дарьи Касаткиной и потерпела сокрушительное фиаско. 1:6, 4:6 (а могло быть и 3:6, если бы Касаткина реализовала матчбол на подаче в 8-м гейме) – уж очень плохо. Даже если учитывать факт того, что Касаткина 11-я ракетка мира и в итоге дошла до финала на этом турнире. Через месяц Ангелине нужно будет защищать финал в Риме и пока что нет никаких предпосылок к тому, что она сумеет это сделать...



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Даяна Ястремская теперь уже точно доказала, что полуфинал Australian Open 2024 – абсолютная случайность. Может зазвездилась, может зазналась, может со здоровьем не все хорошо. Но проиграть Магде Линетт после того, как в первом сете повесила баранку – это странно и очень неудачно. Недельку Ястремская отдохнет, судя по ее Instagram, во Франции. Возможно, пойдет на пользу. Зато теперь всем ясно, что приписывать любой турнир Даяны к полуфиналу мейджора не стоит. Нам придется радоваться уже хотя бы второму раунду от Даяны... Официально: та самая Ястремская вернулась!

Титул в одиночном разряде завоевала Даниэль Коллинс. Неугомонная, с невероятным уровнем тенниса и мощью, американка снова удивила всех и выиграла второй трофей за 2 недели, причем на каких турнирах! Стать чемпионкой и в Майами, и в Чарльстоне последней удавалось Серене Уильямс в 2013 году.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

На пути к чемпионству Коллинс выиграла у Паулы Бадосы, Онс Жабер, Слоан Стивенс, Элизе Мертенс, Марии Саккари и Дарьи Касаткиной. Благодаря этим 6 победам она продлила свой винстрик до 13 поединков! Жаль, что в этом году она завершит свою карьеру (или просто возьмет паузу на время декрета). В любом случае стоит наслаждаться игрой Даниэль, которая в добавок к своему теннису еще и красива.

В парном разряде Украину представили сестры Киченок. Людмила и Надежда достаточно долго не играли вместе и, скорее всего, после матча за сборную снова будут выступать раздельно. Но соревнования в Чарльстоне для них оказались успешными. Украинки дошли до финала, в полуфинале в матче-триллере с худшей статистикой обыграв первых сеяных Мелихар / Перес. В поединке за трофей Киченок потерпели обидное поражение, уступив американкам Стивенс и Крюгер, но взяв первый сет 6:1. Во второй и третьей партии Людмила с Надеждой очень плохо играли у сетки. Компонент, над которым надо работать, известен, поэтому надеемся, что к матчу с Румынией Киченок подойдут в лучшей форме.

WTA 250 Богота

В Колумбии из украинок сыграли Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая. Обе вылетели уже в первом раунде основной сетки.

Стародубцева в 1/16 финала проиграла опытной 36-летней (!) Саре Эррани, которой было уже настолько сложно играть, что пришлось подавать с руки на матчболе:) У Юлии был отличный шанс перевернуть ход встречи, когда в 12-м гейме на подаче при 6:5 она вела 30:15, но в итоге игра перешла на тай-брейке, после которого украинке больше ничего не оставалось, как швырнуть ракетку об корт...

Кажется, что университетский опыт Стародубцевой иссяк. Это уже профессиональный Тур, тут надо не только бороться, но и побеждать. А если проигрывать, то делать правильные выводы. А по итогу к матчу за сборную Юлия подходит с лузстриком из 4 поединков, причем не самым то и сильным соперницам проигрывала. Многие пишут, что ее нельзя выпускать против румынок... А разве будет лучше, если выйдет Цуренко? Девушки почему-то решили, что перед Румынией нужно заставить нас, украинских фанатов, понервничать.

Завацкая прошла квалификацию, одолев Викторию Родригес и Эльвину Калиеву. Ну, неплохо, но нужно лучше. Ибо в 1/16 финала украинка проиграла Ирине Баре (как же красноречиво – румынке!). Тут спихнуть на то, что проиграла из-за дождя, не получится. Поединок прервался в первом сете при +- равном счете. После возобновления Катарина выиграла первую партию, а вот дальше – 3:6, 4:6. Но из выступлений Завацкой все-таки можно сделать позитивный вывод – она прервала лузстрик из 4 матчей и была близка ко 2-м раунду 250-тысячника.



Instagram. Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева

Скрасить игру в Боготе наши девушки могли в паре. Причем в четвертьфинале они сыграли между собой. В итоге Стародубцева и ее напарница Ирина Бара (красноречиво 2.0) выиграли у Завацкой и Ю Сяоди в невероятном матче, а вот в полуфинале проиграли Анне Бондар и Ирине Хромачевой, хотя и выиграли первый сет.

Титул в одиночном разряде в Боготе выиграла Камила Осорио. Для нее это второй титул в карьере на уровне WTA, причем оба она завоевала именно на этих кортах. Вообще состав в Колумбии собрался откровенно слабый. Первой сеяной была Мария Боузкова – 35-я ракетка. Чешка, к слову, и проиграла в финале Осорио.

Camila Osorio: TWO-time champion on the Hologic WTA Tour 🙌



🏆 Bogota 2021

🏆 Bogota 2024@CamiOsorioTenis 🇨🇴 #CopaColsanitasZurich pic.twitter.com/FCcCVFwBq6 — wta (@WTA) April 7, 2024

АТР 250 Эшторил / АТР 250 Марракеш / АТР 250 Хьюстон

В Эшториле чемпионом стал Хуберт Хуркач. Сетка у поляка была достаточно легкой, поэтому 10-й номер рейтинга АТР без особых проблем сумел завоевать первый титул на грунте.

Интересно, что в отборе к соревнованиям в Португалии сыграл и украинец – Эрик Ваншельбом. Но ничего толкового он не показал. В 1-м раунде отбора Эрик отлетел от Ямаса Руиса 1:6, 0:6. Испанец в итоге не только прошел отбор, но и дошел до четвертьфинала, где навязал борьбу Хуркачу – 6:7, 4:6.



Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

В Эшториле сыграл и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Опытный француз в 1-м раунде выиграл у Энрике Роша и добыл первую победу на грунте с Ролан Гарроса 2023. А вот в четвертьфинал пробиться не удалось. В 1/8 Гаэль упустил 3 матчбола на приеме в 10-м гейме 3-го сета против Мартона Фучовича, затем отдал свою подачу и проиграл решающую партию 5:7.

Триумфатором в Марракеше стал экс-6-й номер АТР и финалист Уимблдона 2021 Маттео Берреттини. Итальянец очень долго восстанавливался от травмы лодыжки, а теперь наконец-то может смело заявить, что вернулся.

Титул в Марокко стал для него восьмым в карьере и первым с июля 2022 года.



Instagram. Маттео Берреттини

Хьюстон выиграл Бен Шелтон. Да-да, тот самый, который неожиданно вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2023 и считается главной надеждой американцев на триумф на турнирах Grand Slam.

В финале 21-летний Шелтон выиграл у шоумена Фрэнсиса Тиафо – прошлогоднего чемпиона в Хьюстоне. Вообще грунт и США – две несовместимые вещи, но за последние 3 года титул тут брали только американцы. Шелтон завоевал второй трофей на уровне АТР и первый на глине.



Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Украинцы на челленджерах и турнирах ITF

Первый номер мужского тенниса Украины Виталий Сачко наконец-то вернулся к выступлениям. После длительного перерыва украинец сыграл на челленджере в Барселоне. В 1-м раунде он выиграл у Тристана Ламазина, причем отыгравшись с 1:5 в третьем сете. А вот на второй поединок Виталию сил уже не хватило. В 1/8 финала он проиграл Лоренцо Джустино в двух партиях. В принципе, как для возвращения спустя 3 месяца без тенниса – неплохо. Посмотрим, что будет на этой неделе в Мадриде.

Алексей Крутых также сыграл в Барселоне. Он прошел сито квалификации, обыграв Сэмюэля Домингеша и Райана Нейбоера, но вот в первом раунде основы без особых шансов уступил Йесперу Де Йонгу. Теннис Крутых продолжает расстраивать... На этой неделе он сыграет на челленджере в Сплите, где также стартовал из квалификации. На старте отбора он уже успел выиграть у Алдина Шеткича, в финале сыграет с Марко Топо.

Порадовала на прошлой неделе украинских болельщиков Анастасия Соболева. 19-летняя украинка выиграла титул турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула. Стоит конечно отметить, что единственной соперницей украинки, у которой был выше рейтинг чем у Соболевой, была Мари Бенуа в 1/4 финала – №311. Но в любом случае Соболева – молодец. К том же, она выиграл крупнейший трофей в карьере. Будем надеяться, что уже в скором будущем увидим ее на уровне WTA-Тура.

Неплохо показал себя и Александр Овчаренко. Украинец добрался до финала на турнире ITF M25 в Хаммамете (Тунис), где уступил Мануэлю Гинару 0:6, 3:6. Вообще Александр вернулся к теннису 30 января на этих же кортах в Тунисе после 6-месячного восстановления от травмы. В 2024 году на его счету уже 16 побед в 22 матчах, титул 15-тысячника в Опатии, а теперь еще и финал в Хаммамете.

Отметим также выступления Ильи Белобородько на 25-тысячнике в Шарм-эш-Шейхе, где он добрался до четвертьфинала, выиграв у Якуба Поля и Мохамеда Сафвата в статусе андердога. В полуфинал пробиться не удалось – проиграл в борьбе 8-му сеяному Робину Бертранду.

Мир тенниса вне корта

Рафаэль Надаль снялся с первого грунтового Мастерса в 2024 году. Он побеждал 11 раз на кортах Монако, но в этом сезоне мы не увидим легендарного испанца на турнире АТР 1000 в Монте-Карло. Очень жаль, что Рафа все никак не может вернуться в Тур после повторной травмы в начале года. Надеемся, что хотя бы на Ролан Гаррос сыграет...

Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах. В принципе, и так было ясно, что шейхи начнут покорять не только футбол, но и теннис. Видимо, в ближайшее время и турниры Grand Slam будут проводиться в этой стране. Ну а что: Ролан Гаррос в пустынях – плохая идея? Символично вроде: грунт и песок:)