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  4. Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс
WTA
08 апреля 2024, 03:25 |
32
0

Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

08 апреля 2024, 03:25 |
32
0
Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

1–7 апреля теннисисты и теннисистки официально открыли грунтовой сезон в 2024 году. Мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 250 в Эшториле, Марракеше и Хьюстоне, а девушки поборолись за титулы на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне и WTA 250 в Боготе. Представительницы Украины откровенно провалились в США, но сумели порадовать сестры Людмила и Надежда Киченок.

WTA 500 Чарльстон

Турнир в Чарльстоне должен был стать для украинок хорошей подготовкой к матчу против сборной Румынии в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг. С задачей в виде успешной подготовки справились только две наши теннисистки из четырех, причем у обеих – одинаковая фамилия...

В одиночном разряде на грунтовых кортах в США сыграли 4 украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Для Свитолиной этот турнир был особенно важным. Именно в Чарльстоне в 2023 году Элина отметила свое возвращение после декрета. Тогда она проиграла уже в первом матче против Юлии Путинцевой. В этом году получилось выступить чуть лучше.

Возможно, провальный результат нашей первой ракетки можно оправдать неудачным графиком. Но ведь условия для всех одинаковы! Элина провела 2 матча за один день: в 1/16 финала выиграла у Дарьи Сэвилл, а уже в 1/8 уступила Элизе Мертенс. Бельгийка также, как и Свитолина, во второй раз за день вышла на корт, обыграв до поединка с украинкой Варвару Грачеву, причем отдав слегка больше сил. В общем, может Свитолина и выиграла бы у Элизе, если бы не вмешался дождь, но, опять же – условия были равны!


Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Цуренко... Разгромно проиграть 135-й ракетке мира, которая еще и получила статус лаки-лузера, нужно уметь. Астра Шарма никогда не славилась сильным теннисом и все считали ее проходимой соперницы для Леси. Это была великолепная возможность для Леси набраться уверенности перед матчем за сборную и проверить свои силы на зеленом (сером) грунте против 7-й ракетки Марии Саккари в 1/8 финала. Но увы и ах. 4:6, 0:6 – максимально странный, неожиданный и пугающий результат. Назревает интересный вопрос: стоит ли вообще играть Цуренко с Румынией, или все же стоит выпустить Стародубцеву?

Калинина стартовала очень хорошо, и даже очень. Разгромив экс-первую ракетку Каролин Возняцки Ангелина добыла вторую победу над представительницей Дании за 2 турнира подряд (до этого выиграла в Майами с камбеком). Было понятно, что теннис украинки не в самом идеальном состоянии, но в тот же момент было видно, что грунт – лучшее покрытие для Калининой. Однако в 3-м раунде украинка вышла на корт против Дарьи Касаткиной и потерпела сокрушительное фиаско. 1:6, 4:6 (а могло быть и 3:6, если бы Касаткина реализовала матчбол на подаче в 8-м гейме) – уж очень плохо. Даже если учитывать факт того, что Касаткина 11-я ракетка мира и в итоге дошла до финала на этом турнире. Через месяц Ангелине нужно будет защищать финал в Риме и пока что нет никаких предпосылок к тому, что она сумеет это сделать...


Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Даяна Ястремская теперь уже точно доказала, что полуфинал Australian Open 2024 – абсолютная случайность. Может зазвездилась, может зазналась, может со здоровьем не все хорошо. Но проиграть Магде Линетт после того, как в первом сете повесила баранку – это странно и очень неудачно. Недельку Ястремская отдохнет, судя по ее Instagram, во Франции. Возможно, пойдет на пользу. Зато теперь всем ясно, что приписывать любой турнир Даяны к полуфиналу мейджора не стоит. Нам придется радоваться уже хотя бы второму раунду от Даяны... Официально: та самая Ястремская вернулась!

Титул в одиночном разряде завоевала Даниэль Коллинс. Неугомонная, с невероятным уровнем тенниса и мощью, американка снова удивила всех и выиграла второй трофей за 2 недели, причем на каких турнирах! Стать чемпионкой и в Майами, и в Чарльстоне последней удавалось Серене Уильямс в 2013 году.


Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

На пути к чемпионству Коллинс выиграла у Паулы Бадосы, Онс Жабер, Слоан Стивенс, Элизе Мертенс, Марии Саккари и Дарьи Касаткиной. Благодаря этим 6 победам она продлила свой винстрик до 13 поединков! Жаль, что в этом году она завершит свою карьеру (или просто возьмет паузу на время декрета). В любом случае стоит наслаждаться игрой Даниэль, которая в добавок к своему теннису еще и красива.

В парном разряде Украину представили сестры Киченок. Людмила и Надежда достаточно долго не играли вместе и, скорее всего, после матча за сборную снова будут выступать раздельно. Но соревнования в Чарльстоне для них оказались успешными. Украинки дошли до финала, в полуфинале в матче-триллере с худшей статистикой обыграв первых сеяных Мелихар / Перес. В поединке за трофей Киченок потерпели обидное поражение, уступив американкам Стивенс и Крюгер, но взяв первый сет 6:1. Во второй и третьей партии Людмила с Надеждой очень плохо играли у сетки. Компонент, над которым надо работать, известен, поэтому надеемся, что к матчу с Румынией Киченок подойдут в лучшей форме.

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WTA 250 Богота

В Колумбии из украинок сыграли Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая. Обе вылетели уже в первом раунде основной сетки.

Стародубцева в 1/16 финала проиграла опытной 36-летней (!) Саре Эррани, которой было уже настолько сложно играть, что пришлось подавать с руки на матчболе:) У Юлии был отличный шанс перевернуть ход встречи, когда в 12-м гейме на подаче при 6:5 она вела 30:15, но в итоге игра перешла на тай-брейке, после которого украинке больше ничего не оставалось, как швырнуть ракетку об корт...

Кажется, что университетский опыт Стародубцевой иссяк. Это уже профессиональный Тур, тут надо не только бороться, но и побеждать. А если проигрывать, то делать правильные выводы. А по итогу к матчу за сборную Юлия подходит с лузстриком из 4 поединков, причем не самым то и сильным соперницам проигрывала. Многие пишут, что ее нельзя выпускать против румынок... А разве будет лучше, если выйдет Цуренко? Девушки почему-то решили, что перед Румынией нужно заставить нас, украинских фанатов, понервничать.

Завацкая прошла квалификацию, одолев Викторию Родригес и Эльвину Калиеву. Ну, неплохо, но нужно лучше. Ибо в 1/16 финала украинка проиграла Ирине Баре (как же красноречиво – румынке!). Тут спихнуть на то, что проиграла из-за дождя, не получится. Поединок прервался в первом сете при +- равном счете. После возобновления Катарина выиграла первую партию, а вот дальше – 3:6, 4:6. Но из выступлений Завацкой все-таки можно сделать позитивный вывод – она прервала лузстрик из 4 матчей и была близка ко 2-м раунду 250-тысячника.


Instagram. Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева

Скрасить игру в Боготе наши девушки могли в паре. Причем в четвертьфинале они сыграли между собой. В итоге Стародубцева и ее напарница Ирина Бара (красноречиво 2.0) выиграли у Завацкой и Ю Сяоди в невероятном матче, а вот в полуфинале проиграли Анне Бондар и Ирине Хромачевой, хотя и выиграли первый сет.

Титул в одиночном разряде в Боготе выиграла Камила Осорио. Для нее это второй титул в карьере на уровне WTA, причем оба она завоевала именно на этих кортах. Вообще состав в Колумбии собрался откровенно слабый. Первой сеяной была Мария Боузкова – 35-я ракетка. Чешка, к слову, и проиграла в финале Осорио.

АТР 250 Эшторил / АТР 250 Марракеш / АТР 250 Хьюстон

В Эшториле чемпионом стал Хуберт Хуркач. Сетка у поляка была достаточно легкой, поэтому 10-й номер рейтинга АТР без особых проблем сумел завоевать первый титул на грунте.

Интересно, что в отборе к соревнованиям в Португалии сыграл и украинец – Эрик Ваншельбом. Но ничего толкового он не показал. В 1-м раунде отбора Эрик отлетел от Ямаса Руиса 1:6, 0:6. Испанец в итоге не только прошел отбор, но и дошел до четвертьфинала, где навязал борьбу Хуркачу – 6:7, 4:6.


Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

В Эшториле сыграл и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Опытный француз в 1-м раунде выиграл у Энрике Роша и добыл первую победу на грунте с Ролан Гарроса 2023. А вот в четвертьфинал пробиться не удалось. В 1/8 Гаэль упустил 3 матчбола на приеме в 10-м гейме 3-го сета против Мартона Фучовича, затем отдал свою подачу и проиграл решающую партию 5:7.

Триумфатором в Марракеше стал экс-6-й номер АТР и финалист Уимблдона 2021 Маттео Берреттини. Итальянец очень долго восстанавливался от травмы лодыжки, а теперь наконец-то может смело заявить, что вернулся.

Титул в Марокко стал для него восьмым в карьере и первым с июля 2022 года.


Instagram. Маттео Берреттини

Хьюстон выиграл Бен Шелтон. Да-да, тот самый, который неожиданно вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2023 и считается главной надеждой американцев на триумф на турнирах Grand Slam.

В финале 21-летний Шелтон выиграл у шоумена Фрэнсиса Тиафо – прошлогоднего чемпиона в Хьюстоне. Вообще грунт и США – две несовместимые вещи, но за последние 3 года титул тут брали только американцы. Шелтон завоевал второй трофей на уровне АТР и первый на глине.


Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Украинцы на челленджерах и турнирах ITF

Первый номер мужского тенниса Украины Виталий Сачко наконец-то вернулся к выступлениям. После длительного перерыва украинец сыграл на челленджере в Барселоне. В 1-м раунде он выиграл у Тристана Ламазина, причем отыгравшись с 1:5 в третьем сете. А вот на второй поединок Виталию сил уже не хватило. В 1/8 финала он проиграл Лоренцо Джустино в двух партиях. В принципе, как для возвращения спустя 3 месяца без тенниса – неплохо. Посмотрим, что будет на этой неделе в Мадриде.

Алексей Крутых также сыграл в Барселоне. Он прошел сито квалификации, обыграв Сэмюэля Домингеша и Райана Нейбоера, но вот в первом раунде основы без особых шансов уступил Йесперу Де Йонгу. Теннис Крутых продолжает расстраивать... На этой неделе он сыграет на челленджере в Сплите, где также стартовал из квалификации. На старте отбора он уже успел выиграть у Алдина Шеткича, в финале сыграет с Марко Топо.

Порадовала на прошлой неделе украинских болельщиков Анастасия Соболева. 19-летняя украинка выиграла титул турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула. Стоит конечно отметить, что единственной соперницей украинки, у которой был выше рейтинг чем у Соболевой, была Мари Бенуа в 1/4 финала – №311. Но в любом случае Соболева – молодец. К том же, она выиграл крупнейший трофей в карьере. Будем надеяться, что уже в скором будущем увидим ее на уровне WTA-Тура.

Неплохо показал себя и Александр Овчаренко. Украинец добрался до финала на турнире ITF M25 в Хаммамете (Тунис), где уступил Мануэлю Гинару 0:6, 3:6. Вообще Александр вернулся к теннису 30 января на этих же кортах в Тунисе после 6-месячного восстановления от травмы. В 2024 году на его счету уже 16 побед в 22 матчах, титул 15-тысячника в Опатии, а теперь еще и финал в Хаммамете.

Отметим также выступления Ильи Белобородько на 25-тысячнике в Шарм-эш-Шейхе, где он добрался до четвертьфинала, выиграв у Якуба Поля и Мохамеда Сафвата в статусе андердога. В полуфинал пробиться не удалось – проиграл в борьбе 8-му сеяному Робину Бертранду.

Мир тенниса вне корта

Рафаэль Надаль снялся с первого грунтового Мастерса в 2024 году. Он побеждал 11 раз на кортах Монако, но в этом сезоне мы не увидим легендарного испанца на турнире АТР 1000 в Монте-Карло. Очень жаль, что Рафа все никак не может вернуться в Тур после повторной травмы в начале года. Надеемся, что хотя бы на Ролан Гаррос сыграет...

Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах. В принципе, и так было ясно, что шейхи начнут покорять не только футбол, но и теннис. Видимо, в ближайшее время и турниры Grand Slam будут проводиться в этой стране. Ну а что: Ролан Гаррос в пустынях – плохая идея? Символично вроде: грунт и песок:)

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Даниэль Коллинс итоги недели в теннисе эксклюзив статьи WTA Чарльстон WTA Богота ATP Эшторил ATP Марракеш ATP Хьюстон Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Леся Цуренко Юлия Стародубцева Катарина Завацкая Камила Осорио Эрик Ваншельбойм Хуберт Хуркач Маттео Берреттини Бен Шелтон Анастасия Соболева Виталий Сачко Алексей Крутых Александр Овчаренко Илья Белобородько
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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