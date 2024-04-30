Украинский теннисист впервые сыграл на Мастерсе. Сколько заработал?
Денис Молчанов в паре с Джоном Смитом проиграл дуэту Нис / Зелински в Мадриде
Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде (Испания).
Украинец вместе со своим напарником Джоном Смитом из Австралии в двух сетах уступил 7-му сеяному тандему Уго Нис (Монако) / Ян Зелински (Польша) за 55 минут.
АТР 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала
Уго Нис (Монако) / Ян Зелински (Польша) – Денис Молчанов (Украина) / Джон Смит (Австралия) – 6:3, 6:4
Далее Нис и Зелински сыграют против пары Ллойд Гласспул / Жан-Жюльен Ройер.
Молчанов впервые сыграл на Мастерсе. За 1 матч на тысячнике в столице Испании он заработал €8,160.
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