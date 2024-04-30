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ATP
30 апреля 2024, 20:56 | Обновлено 30 апреля 2024, 21:27
684
0

Украинский теннисист впервые сыграл на Мастерсе. Сколько заработал?

Денис Молчанов в паре с Джоном Смитом проиграл дуэту Нис / Зелински в Мадриде

30 апреля 2024, 20:56 | Обновлено 30 апреля 2024, 21:27
684
0
Украинский теннисист впервые сыграл на Мастерсе. Сколько заработал?
Instagram. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде (Испания).

Украинец вместе со своим напарником Джоном Смитом из Австралии в двух сетах уступил 7-му сеяному тандему Уго Нис (Монако) / Ян Зелински (Польша) за 55 минут.

АТР 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Уго Нис (Монако) / Ян Зелински (Польша) – Денис Молчанов (Украина) / Джон Смит (Австралия) – 6:3, 6:4

Далее Нис и Зелински сыграют против пары Ллойд Гласспул / Жан-Жюльен Ройер.

Молчанов впервые сыграл на Мастерсе. За 1 матч на тысячнике в столице Испании он заработал €8,160.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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