Украинский теннисист впервые сыграл на Мастерсе. Сколько заработал?

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде (Испания).

Украинец вместе со своим напарником Джоном Смитом из Австралии в двух сетах уступил 7-му сеяному тандему Уго Нис (Монако) / Ян Зелински (Польша) за 55 минут.

АТР 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Уго Нис (Монако) / Ян Зелински (Польша) – Денис Молчанов (Украина) / Джон Смит (Австралия) – 6:3, 6:4

Далее Нис и Зелински сыграют против пары Ллойд Гласспул / Жан-Жюльен Ройер.

Молчанов впервые сыграл на Мастерсе. За 1 матч на тысячнике в столице Испании он заработал €8,160.